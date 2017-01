Løbeklub trækker sydpå

Rødovre Lokal Løb Det er ikke kun trækfugle, der flygter sydpå om vinteren. Rødovre Lokal Løb tager den 3. februar 5,9 kilometer på byens sydligste breddegrader. Og du skal da med!

Af André Bentsen

Humøret var på højde med skummet på de efterfølgende fadøl, da Rødovre Lokal Løb i januar måned lagde det legendariske 8-tal om Damhussøen og Damhusengen bag sig i en lidt for hurtig tid.

Nu er den sociale løbeklubs faste kanin, ultraløberen, Leon Skriver Hansen vendt retur fra en træningstur under varmere himmelstrøg og har lovet at sætte et tempo, hvor alle kan nå at høre en røverhistorie eller to undervejs.

“På en måde er Rødovre Lokal Løb en rigtig god opfindelse til vinterløbet, hvor mange går kolde i træningen, fordi de løber den samme rute, hver eneste gang. Det gør vi aldrig, og derfor sker der noget nyt, som kan motivere,” mener Løbe-Leon.

Han har denne gang planlagt en stærk rute, der tager løberne forbi Hendriksholm Skole og brandtomten ved Rødovre Station. Hvem ved, måske en af journalisterne, der altid løber med kan fortælle lidt mere om, hvad der er planlagt på grunden, hvor der engang lå et af Danmarks første overdækkede centre.

“Vi mødes som altid ved Det gamle Hundebad på Rødovrevej, men forsøger at løbe klokken 16.30 denne gang. Husk derfor, at du skal være synlig for andre, hvis det mod forventning skulle blive tidligt mørkt,” siger Leon Skriver Hansen.

Efter turen er der som altid rabat på en god øl i hundebadet.

kommentarer