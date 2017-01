To mænd skal brumme for salg af ecstasypiller

Foto: Arkiv

politi To polske mænd skal henholdsvis 60 dage og seks måneder i spjældet for salg af ecstasypiller til en technofest på Damhuskroen sidste forår.

Af Christian Valsted

På trods af blinkende stroboskoplys og høj bas til en technofest på Damhuskroen i april måned sidste år, lykkedes det alligevel to mænd at pådrage sig meget opmærksomhed, at politiet hev dem til side. Det skulle vise sig at være en god idé, for de to mænd var begge i besiddelse af ulovlige stoffer.

Den ene mand blev taget med 30 ecstasypiller, mens kammesjukken blev snuppet med 50 piller, 4,8 gram MDMA, 2,5 gram amfetamin og 0,4 gram ketamin.

Politiet ransagede efterfølgende de to anholdtes boliger og hos den person, der havde flest stoffer på sig på Damhuskroen, fandt politiet en større mængde ecstasypiller.

”Retten fandt det bevist, at pillerne i hjemmet også var til videresalg,” fortæller anklager ved Københavns Vestegns Politi Maja Severini, der forleden førte sagen mod de to mænd ved Retten i Glostrup.

De to mænd blev idømt henholdsvis 60 dage og seks måneder ubetinget fængsel. Den ene ankede på stedet, mens den anden tog sig betænkningstid.

kommentarer