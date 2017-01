Foto: Brian Poulsen / arkiv

håndbold Trods mange personlige fejl, leverede RHs herrer et godt stykke arbejde og var utrolig tæt på point mod tophold.

Af Flemming Haag

Rødovre HK – TIK Taastrup 23-24 (9-12)

Rødovre HK Alexander Hansen 4 mål Andreas Glintborg 4 mål Mads Pehrson 4 mål Lasse Aaen 3 mål Rasmus Hartmann 3 mål Ask Kristoffersen 2 mål Jesper Slagstrup 2 mål Frederik Kirkegaard 1 mål

Rødovres håndboldherrer er inde i periode, hvor modstanderne ligger helt fremme i 2. division. I sidste spillerunde var modstanderen rækkens nummer to Stadion, og i næste spillerunde skal RHs herrer på besøg hos divisionens ubesejrede tophold FIF.

Torsdagens modstander TIK Taastrup ligger på tredjepladsen, så det er et hårdt program håndboldherrerne er oppe imod.

Personlige fejl blev kostbare

Kampen mod Taastrup på hjemmebane viste endnu engang et rødovre-mandskab med gejst, vilje og høj moral. Desværre blev for mange personlige fejl udslagsgivende, ifølge træner Thomas Sørensen.

”Fra begyndelsen af kampen var der god tænding og fight. Taastrup havde igennem første halvleg et mindre overtag og kunne med kontrascoringer komme foran med 2 til 3 mål igennem første halvleg. Vi spillede dog godt med og var bagud 9-12 ved pausen.”

Ærgerlig afslutning kostede point

”I anden halvleg kæmpede vi med alt, hvad vi havde lært, og fik lukket ’hullet’ op til Taastrup. Det blev en dramatisk slutning på kampen, da vi fik en friløber, som ville have sikret et point, men chancen blev desværre misbrugt,” fortæller Thomas Sørensen, der kunne se spillerne fra Taastrup juble, mens Rødovres ditto kunne ærgre sig over en lige-ved-og-næsten kamp. Rødovretræneren fortsætter:

”Igennem en kamp i 2. division vil der forekomme personlige fejl, i dag var der bare for mange. Det gjorde, at der ikke kom point på tavlen i dag.”

”Næste kamp bliver mod det absolutte tophold i rækken FIF. Det er søndag den 5. februar, her skal vi endnu engang vise kvaliteterne som gejst, fight og moral,” slutter Thomas Sørensen.

Næste kamp

Rødovres håndboldherrer, spiller igen søndag den 5. februar kl. 16 ude mod FIF i Frederiksberg Hallen.

kommentarer