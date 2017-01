Vind billetter til populær Walterkoncert

I knapt et årti sang og skrev Rasmus Walter på engelsk som frontmand i det danske band Grand Avenue. Siden 2011 har han optrådt under eget navn og den 10. februar spiller han i Viften. Svar rigtigt på spørgsmålet i faktakassen og deltag i konkurrencen om to billetter til koncerten og et signeret eksemplar af Walters nye album ’Himmelflugt’. Foto: Oliver Klitgård Larsen

konkurrence Billetterne til Rasmus Walters koncert i Viften fredag den 10. februar er så godt som støvsuget. Heldigvis kan du vinde dig vej til festen med Lokal Nyt.

Af Christian Valsted

Fakta Rasmus Walter har tidligere været en del af dette band? A) Hollywood

Boulevard

B) Route 66

C) Grand Avenue

Send det rigtige svar på SMS til tlf: 31122610. Vi trækker en vinder mandag den 6. februar.