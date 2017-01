Rødovre Gymnasium siger ”Thank You For The Music”

Kom til musical på Rødovre Gymnasium, hvor elever fra skolen udfører 'Thank You For The Music. Foto: Freja Thisted Møllebæk

ungdomssiden Dagene er blevet kortere, temperaturen udenfor er faldet og vinteren har igen slået sig ned. Mens den barske overgang fra sommer til vinter har ramt resten af landet, så står det på Rødovre Gymnasium stadig på sommer og sol. Dette års musical finder nemlig sted i det solrige Grækenland, hvor humøret er højt, og både drenge og piger får fundet deres indre ’Dancing Queen’ frem.

Af Emilie Malling Kiær Jablonski 3.n på Rødovre Gymnasium