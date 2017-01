Tysk tramp i Rødovrehallen

Scooters karismatiske frontfigur H.P. Baxter var et stort energibundt, da han sidste forår gik på scenen på rådhusplænen til 'Vi Elsker 90'erne'. Lørdag den 11. februar vender han tilbage til byen. Denne gang kan han opleves i Rødovrehallen sammen med Brooklyn Bounce, 666 og DJ Alligator. Foto: Ian Nielsen

koncert Scooter, Brooklyn Bounce og 666 skal teste om taget kan holde i Rødovrehallen lørdag den 11. februar. Arrangørerne bag ’Vi Elsker 90’erne’ slår dørene op til en sand technofest i den store sportshal på Rødovre Parkvej.

Af Christian Valsted

Det var en gedigen succes, da tyske Scooter sidste forår lukkede og slukkede 90’er festen på rådhusplænen. Faktisk så stor en succes, at holdet bag ’Vi Elsker 90’erne’ nu har arrangeret en ny lokal koncert, hvor de tyske trampere igen er hovednavn.

Festen hedder ’Hardcore i Rødovrehallen’ og er en miniatureudgave af de store 90’er fester.

”Til denne koncert har vi valgt at præsentere tre af Tysklands største tyske technogrupper, så der skal nok komme smæk på,” forsikrer arrangør John Frobøse, der ser frem til at Scooter leverer en fuld koncert.

”På rådhusplænen spillede de 6-10 numre, men i Rødovrehallen giver de ikke kun smagsprøver fra deres bagkatalog. Der bliver tale om en fuld koncertoplevelse, hvor alle sejl er rigget til for at give publikum en musikalsk rejse ind i technomusikkens hjerte,” siger Frobøse.

Tysk eksport

Ud over hovednavnet Scooter skal de to tyske bands ’Brooklyn Bounce og 666 være med til at holde gryden i kog i Rødovrehallen.

”Brooklyn Bounce har længe stået som symbolet på den tyske musikeksport sammen med Scooter. Deres musik kendes overalt i Verden,” fortæller John Frobøse.

Der vil også være dansk islæt på scenen den 11. februar. 90’er hitmageren DJ Aligator er også på plakaten, så publikum kan se frem til at fløjte med på alligatorens store hit ’The Whistle Song’.

”Det bliver en aften med det bedste tramp fra Tyskland krydret med lidt dansk. Mellem artisternes optræden, bliver publikum underholdt af vor egnen DJ Kongemanden,” oplyser Frobøse.

’Hardcore i Rødovrehallen’ kan opleves lørdag den 11. februar.

