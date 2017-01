Scenen er din

Rødovre Teaterforening kunne i oktober måned 2014 fejre 50-års jubilæum. Dagen blev markeret i Viften med taler og naturligvis underholdning. På billedet ses formand Svend Aage Branshøj (th). Foto: Arkiv Foto: Arkiv

teater Scenen er sat. Rødovre Teaterforening er ved at lægge sidste hånd på næste års program og der er også plads til dig, når tæppet går.

Af Christian Valsted

For Danmarks første kulturminister, Julius Bomholt, var det en helt klar ambition, at danskerne skulle have nemmere adgang til det gode kulturliv. Han var derfor en af drivkræfterne bag en ny teaterlov i 1963, der muliggjorde lokalt teaterliv og året efter så Rødovre Teaterforening dagens lys.

”Der var mange teaterforeninger der startede op i årene efter og derfor er der mange foreninger der i disse år kan fejre 50-års jubilæum,” fortæller den lokale teaterformand, Svend Aage Branshøj.

Rødovre Teaterforening startede i IslevBio, men flyttede med til Viften i 1991 og kulturhuset har være hjemsted lige siden.

Der findes et utal af små teatre i København, men for Svend Aage Branshøj vil det københavnske teaterliv aldrig kunne fniste ham fra Viften.

”Vi har det rigtig godt i Viften, hvor der stort set altid har været en fantastisk atmosfære. Vi skaber en anden form for hygge lokalt, som man ikke oplever de store steder i København. Vi er på fornavn med mange af vores medlemmer og teatergæster og det løfter altså stemningen. Hos os starter oplevelsen allerede i foyeren,” siger Svend Aage Branshøj, der har oplevet hvordan medlemstallet har været stødt stigende de sidste 10 år.

Det giver livskvalitet

I dag tæller foreningen godt 283 medlemmer og Svend Aage er glad for den opbakning, som kommunen og ikke mindst de mange teatergæster viser foreningen.

”Vi hører hjemme i en super kommune, hvor støtten er stor. Det giver mig så meget glæde og livskvalitet, når jeg efter en forestilling hører vores gæster sige: ’sikke en dejlig aften, vi ses igen’. Det varmer og giver smil på læben,” siger Svend Aage.

Komik, opera og dans

Rødovre Teaterforening er for alle og henvender sig til det brede publikum. Det forsøger bestyrelsen at vise, når de hvert år udvælger de forestillinger, der skal være en del af forenings sæsonprogram.

”For et par år siden forsøgte vi meget smalle forestillingen og det viste sig at være en dårlig idé. Der var simpelthen for få der købte billetter. Derfor har vi de senere år sammensat teasersæsonen, så det var mere alsidigt og henvendte sig til flere. Både unge og ældre,” siger Svend Aage Branshøj, der netop har været med resten af bestyrelsen på teaterseminar for at udvælge næste sæsons forestillinger.

”På sådan en weekend får vi talt med producenter og skuespillere og set op mod 70 bidder af forestillinger. Det er hårdt, men sjovt for ellers gjorde vi det jo ikke,” siger teaterformanden, inden han afslører at næste sæson både byder på opera, komik, dans og kabaret.

”Det er en god blanding, hvor vi har populære forestillinger med kendte skuespillere og forestillinger der er mere vovede,” siger Svend Aage.

Rødovre Teaterforening har stadig fem forestillinger tilbage på plakaten i indeværende sæson, og allerede på mandag præsenterer de folkekomedien ’Mestersangeren på Møllegården’, der i bedste Morten Korch stil handler om at redde slægtsgården fra at ryge på tvangsauktion.

”Her er der billetter at få. Ellers er man velkommen til at møde op i Viften den 6. maj, hvor der er mulighed for at høre mere om foreningen, melde sig ind og købe billetter til næste sæson,” siger Svend Aage Branshøj.

