Fuld fokus trods manglende udsigter til slutspil

Andrey Chistyakov i aktion mod Blue Fox Herning i 2013 Foto: Brian Poulsen

ishockey Rødovre Mighty Bulls tabte 4-1 til Blue Fox Herning. Rødovre-kaptajnen lover motiverede tropper resten af sæsonen.

Af Emil Holtemann

Selvom Rødovre Mighty Bulls kom først på måltavlen endte de med at tabe 4-1 ude mod Blue Fox Herning.

“Vi kommer godt ud og dominerer de første ti minutter, men så laver vi nogle fejl, og det ved vi, at de er eksperter i at straffe,” fortæller Rødovre Mighty Bulls kaptajnen Nicklas Carlsen.

Rødovre Mighty Bulls ligger skidt til i tabellen, og efter lørdagens knusende pokalexit, har iskrigerne ikke meget at spille for skulle man tro, men Nicklas Carlsen har i den grad ikke svært ved at finde motivation til at gå på is.

“Det er ikke særlig svært, det handler om ære og stolthed, og vise at vi aldrig lægger os ned, selvom det efterhånden ser rigtig sort ud. Det er ikke særlig sjovt at gå ud og få røv de næste ti kampe, vi ved godt at vi skal kæmpe hårdt. Det er trods alt det vi elsker,” siger kaptajn Carlsen, der lover fuld fokus for resten af sæson, trods de manglede udsigter til afgørende kampe.

“Det slog hård i at tabe pokalsemifinalen, men det er ikke et problem at finde motivation. Vi har fuld fokus på de sidste ti kampe. Vi vil gerne slutte ordentlig af, der er ikke nogle af os, som synes det er fedt at lægge sig ned.”

Næste kamp spilles på fredag d. 27/1 kl 19:00 i Rødovre Skøjte Arena

