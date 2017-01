Ungdomssløvsind er en by i Rusland

Johannes (tv), Jeremy (mf), og Thorbjørn (th) viser på billedet, hvordan deres kombinerede spritdispenser og dørlås fungerer. Foto: Red.

messe De gode idéer stod i kø, da flere hundrede skoleelever i fredags viste fremtiden frem for dommere og nysgerrige centerkunder på Festpladsen i Rødovre Centrum.

Af Christian Valsted

Glem alt om ungdomssløvsind og Generation Doven. I fredags var det nok nærmere udtrykket ‘blomsten af Danmark ungdom’ der klæbede sig bedst fast til de unge der var samlet på Festpladsen i Rødovre Centrum.

De unges kreative løsninger på fremtidens problemer spirede i hvert fald så lystigt, at det med garanti ville have gjort gamle gartner Knudsen stolt.

Det var Fonden for entreprenørskab, der i fredags var rykket ind på Festpladsen. Fonden har til formål at fremme unges kompetencer inden for selvstændighed, innovation og iværksætteri.

Gennem kurser, undervisningsmateriale og skræddersyede entreprenørskabsprogrammer har elever fra ungdomsinstitutioner i hele Region Hovedstaden i løbet af skoleåret oprettet egne virksomheder, og i fredags skulle de for første gang stå til regnskab for deres idéer over for andre unge, personer fra erhvervslivet og virksomhedsejere på entreprenørskabsmessen i centeret.

Doktor på farten

I en stand tæt på Sunset Boulevard, i hjørnet af Festpladsen, havde klassekammeraterne Raja, Hassan, Mehdi, Hakan og Tolga fra innovationslinjen på HHX Sydkysten Gymnasium i Ishøj taget opstilling. De fem unge har siden sidste sommer arbejdet med at udvikle en transportabel doktor, der vil gøre det nemt for private personer at konsultere sig selv fremfor at gå til lægen.

”Tanken er, at den skal være let tilgængelig, og den skal bruges af private personer, som selv kan identificere deres egne sygdomme, i stedet for altid at tage til lægen. Vi forudser store statslige besparelser, hvis borgere selv kan undersøge om de mangler D-vitamin eller har en mindre virus,” fortæller drengene, inden de på en computer viser en 3D model af deres opfindelse.

Eleverne fra Ishøj har i løbet af skoleåret selv stået for at producere, markedsføre og føre regnskab, ganske som en almindelig virksomhed. Om deres produkt på et tidspunkt kommer i handlen må tiden vise.

”Det er mange ting der skal gå op i en højere enhed. Det kræver økonomi og de rette investorer. Det er et produkt der kan gavne samfundet, så vi venter på de rette samarbejdspartnere,” lyder det håbefuldt fra drengene.

Låst inde på toilettet

I den anden ende af Festpladsen viser Johannes, Marc, Jeremy, Thorbjørn og Tessie fra H.C. Ørsted Gymnasium deres bud på, hvordan flere læger og patienter på de danske hospitaler i fremtiden husker at vaske hænder efter et toiletbesøg.

”Vi har lavet en kombineret spritdispenser og dørlås, hvor man simpelthen er nødt til at spritte hænder for at låsen går op,” fortæller Thorbjørn iført hvid kitte l, imens han demonstrerer, hvordan deres prototype virker.

”Vi skal udvikle videre på produktet, og allerede til næste messe kan vi måske have en bedre prototype med,” fortæller Thorbjørn.

Værdifuldt indblik

Fonden for entreprenørskab har tilrettelagt forskellige programmer for uddannelsesinstitutioner, hvor eleverne lærer og får et værdifuldt indblik i, hvordan erhvervslivet fungerer og hvilke forventninger, det er realistisk at have dertil. For regionsleder hos Fonden for entreprenørskab, Dennis Christensen, er det dejligt at se de unges engagement og gode idéer. For ham handler det ikke blot om iværksætteri, men om at give de unge et entreprenant mindset.

“En sjov ting ved vores uddannelsessystem er, at det kreative og innovative, hvor mange af de nye idéer skal komme fra, bliver forsømt undervejs. Hvis vi rammer de unge tidligt og udvikler de kompetencer, betyder det, at vi gerne skulle få flere iværksættere, men også medarbejdere der kan tænke mere innovativt i virksomhederne,” siger Dennis Christensen, der mener, at det er helt afgørende, at eleverne opretter reelle virksomheder.

”Vi skal ikke blot lege, men koble de unge sammen med erhvervslivet. De kan rent faktisk starte deres egen virksomhed, og det er en kæmpe gulerod for dem og gør, at de tager det hele lidt mere seriøst,” siger han.

Entreprenørskabsmessen i Rødovre Centrum er første led i forårets række af konkurrencer. Fonden for entreprenørskab har seks regioner i Danmark og i hver region afvikles der messen, hvor de unge virksomhedsejere får mulighed for at udstille deres produkter for offentligheden og få deres produkter bedømt af dommere og virksomhedsejere.

