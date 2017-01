Et godt sted at være

Showmand Arne Lundemann underholdte til jubilæumsfesten på Ørbygård. Foto: Privat

jubilæum Værested Ørbygård fejrede i fredags 25-års jubilæum.

Af Christian Valsted

Der blev serveret varmrøget laks og hældt godt med vin i glassene, da 69 gæster i fredags fejrede Værested Ørbygårds 25-års jubilæum i kantinen på Ørbygård. Ud over værestedets medlemmer var borgmester Erik Nielsen (S), udvalgsformand Britt Jensen (S) og Rødovre Kommunes ældrechef Allan Pedersen blandt de inviterede.

Underholdningen stod operasanger Arne Lundemann for, og han var, som det kan ses på billedet, ikke bange for at involvere sig med de mange gæster til jubilæumsfesten.

”Det var en rigtig festlig dag i kantinen på Ørbygård med rigtig godt humør og glade pensionister,” fortæller Børge Løvsteen, der er en del af brugerrådet.

kommentarer