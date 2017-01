En stor ildsjæl er gået bort

Et kendt ansigt og en stor ildsjæl sov i fredags stille ind.

mindeord Én af Rødovre Mighty Bulls’ frivillige, Tom Nielsen er pludselig gået bort natten til lørdag.

Af Brian Møller, Rødovre Mighty Bulls

Tom stod som frivillig i både barteamet i ‘Sumpen’ og i foyeren i Rødovre Skøjte Arena. Altid positiv og altid med et glimt i øjet og en sjov bemærkning, var Toms kendetegn.

Hvis der manglede en hånd, mødte han også gerne tidligere op og hjalp til med at fylde barerne op og når vi har assisteret på eksempelvis Bellahøj Kræmmermarked, så tog han alle de vagter han kunne for at hjælpe klubben.

I mange år har Tom været en del ishockeyen i Rødovre, hvilket ligger til familien, da også hans lillebror Peter Nielsen, som holdleder for Mighty Bulls, er et kendt ansigt i Rødovre Skøjte Arena. Tom var i øvrigt onkel til Mighty Bulls-spiller Steffen Klarskov.

Altid værdsat

I sit ”almindelige arbejde” var Tom buschauffør, og her var han ligeledes højt værdsat blandt sine kollegaer og passagerer. Han var stolt over at køre sin busrute og alle fik altid et smil og hilsen – god service og pertentlighed var Tom’s kendetegn.

Han planlagde normalt sine arbejdsdage, så han kunne hjælpe til i forbindelse med holdets hjemmekampe, men måtte med stor beklagelighed melde fra til fredagens pokalkamp mod Rungsted, da han havde døjet med hvad der lignede mildere sygdom i nogle dage. Fredag nat sov han stille ind.

Professionel ildsjæl

Tom vil blive savnet af mange mennesker, herunder klubbens frivillige og fans. Vore tanker går lige nu først og fremmest til Tom’s to børn og hans familie. I Rødovre Mighty Bulls vil vi komme til at savne en god kollega; en usædvanlig frivillig med en ildhu og professionalisme, som altid passede sine opgaver og hjalp alle han kunne. Tom blev desværre kun 58 år. Ære være Tom Nielsen minde, en god mand har forladt denne Verden!

Tom Nielsen bisættes fra Grøndalslund Kirke. Tidspunktet for bisættelsen er endnu ikke fastlagt.

Brian M

kommentarer