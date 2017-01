Kun 12 elever ud af 100 valgte privatskole i 2016

Martin Møland Nielsen fra Radikale Venstre mener ikke, at der er nogen grund til at undersøge, hvorfor elever skifter folkeskolen ud med privatskoler. Foto: Brian Poulsen

debat om folkeskolen I Rødovre Lokal Nyt den 11. januar kunne man læse, at kommunen vil igangsætte en undersøgelse om elever som skifter fra folkeskolen til privatskoler. Men sådan en undersøgelse er at skyde gråspurve ned med kanoner, da Rødovre Kommune kun har 12 elever ud af 100, der går i privatskole.

Af Martin Møland Nielsen, formand for Radikale Venstre, Rødovre

Desuden er udgiften til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årige faktisk faldet fra 2015 til 2016. Naturligvis kan det særligt være fra 6 klasse, at skiftet sker i Rødovre. Det ændrer dog ikke ved, at eleverne i Rødovre Kommune stort set alle går i folkeskole, og at vi i sammenligning med mange kommuner i Storkøbenhavn reelt har en meget lille andel, der ikke gør.

Derfor kan det kun undre, at forligspartnerne bag budget 2017 nu ønsker at bruge ressourcer på at undersøge, hvorfor nogle forældre vælger privatskoler, og blot afdække et fiktivt og ideologisk problem. Men noget af svaret kan findes i kommentarerne i artiklen, hvor formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming lunde Østergaard, udtaler ” vi vil gerne undersøge, om det er det faglige niveau, der ikke lever op til forventningerne. Hvis du klumper de bogligt bedste elever sammen på en privatskole, klarer den sig bedre, men det er en skæv beslutning, for de ville have klaret sig lige så godt i folkeskolens” og, at ”frafaldet ikke er et decideret rødovreproblem, men det er vigtigt at få undersøgt årsagerne til frafaldet, når Rødovre har en privatskole liggende inden for kommunegrænsen.” Med andre ord vi starter nu en undersøgelse som led i et ideologisk felttog med en velfungerende privatskole, alene fordi den er privat. En skole der i øvrigt har mange elever fra nabokommunerne, hvad der gør undersøgelsen blandt rødovreborgere endnu mere meningsløs.

Forældrenes pengepung

Det er aldrig et problem, at der er privatskoler, så længe vi har velfungerende kommunalskoler, som kan sikre, at alle kan få en god uddannelse og afsæt for at blive gode samfundsborgere – uagtet forældrenes pengepung. Det har vi i Rødovre, og, som det fremgår af tallene fra Indenrigsministeriet, ovenikøbet til en fornuftig pris, der tydeligt viser at vi også prioriterer folkeskolen. Vi har Valhøj Skole, som i dag er Idrætsprofilskole, og Tinderhøj Skole, der nu bliver grøn profilskole, så området udvikler sig også. Privatskoler er med til at sikre et frit og mangfoldigt valg af uddannelse, som må være i alles interesse i demokratiske samfund.

Dialog før undersøgelser

Forældre, som vælger privatskole, træffer ikke ”skæve” beslutninger eller forkerte beslutninger, fordi de er uvidende. De vælger det bedste skolematch for deres børn udfra forskellige kriterier, herunder skolestørrelse, sygdom blandt lærere, eller, som f.eks. med Frederiksberg Privatskole, mobbepolitik, lærerstand, undervisningsform og metode mv. Det bliver aldrig en kommunal opgave at bekæmpe dette eller formynderisk pege fingre af forældre, der vælger andre veje end den kommunale. Og i øvrigt vil det være umuligt og naivt at tro at kommunalskolen kan rumme alle de forskelle og det særegne som privatskolerne repræsenterer.

Skal vi brænde sparsomme kommunale midler af på en undersøgelse, burde dette derfor ske blandt de forældre, børn og unge, der vælger folkeskolen, og på ønsker til forbedringer, så vi kan gøre folkeskolen bedre for dem og for de forældre. der aktivt vælger kommunalskolen som den bedste løsning for deres børn. Skal fravalg undersøges, bør dette afdækkes, uagtet om det nye valg er privat eller kommunalt, og for at afdække om fravalget skyldtes utilfredshed. Men dette bliver forhåbentligt afdækket i løbende dialog mellem skolen, lærerne, forældrene og deres børn i lighed med valg af ny skole og ikke gennem dyre undersøgelser.

kommentarer