Rødovre bugner af penge

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme sidste uges udgave af denne avis, kunne man læse: ” Kommunekassen bugner”. Der skulle alt i alt ligge godt 260 millioner i Rødovre Kommune, som bare venter på at blive brugt. Hele 6.856 kroner per borger.

Af Chrummer

Venstre synes at vi skal sætte skatten ned. ”Den lavere skat vil gøre Rødovre mere attraktiv for tilflyttere” – OK for det første ligger Rødovre på en 9. plads blandt alle landets kommuner, når det kommer sig til boligpriser. Det burde vel indikere, at vi ikke har noget problem med at tiltrække nye borgere. Og lad os være ærlige, 6856 kroner – eller 517 mindre i skat om måneden, vælter vel ikke læsset.

Jeg tror ikke at følgende samtale foregå i en familie fra Vanløse ”SKAAAT, jeg sidder lige her og læser at skatten i Rødovre er sat ned med 517 kroner” – ”517 kroner siger du? – Så flytter vi fandme til Rødovre. Det er jo ren Skattely og Panamapapirer. Jeg begynder at pakke ned. Melder du ungerne ud af børnehaven?”

Enhedslisten vil med det samme bruge pengene på mere velfærd. Hvis vi tænker på 517 per borger per måned, så er det vel næppe mere end en nytårshat, en ekstra dessert og 15 minutter ekstra hjemmepleje for en pensionist. Eller en ZOO tur og 4 hinkestene til en folkeskoleelev.

Men begge noble forslag, bliver desværre skudt ned af borgmesteren fra Socialdemokratiet. Han ryster på hovedet og siger: Pengene er allerede øremærket til fremtidige projekter.

Så er det man tænker lidt over: Sidder disse tre partier i det SAMME byråd?

Har man så lidt styr på, hvad der skal ske med de 260 millioner?

Men jeg kan godt forstå Venstre og Enhedslisten. Jeg har ofte forklaret min bank, at jeg forventer kraftigt at vinde 130 millioner i Euro-Lotto. Men banken ævler noget om, at så længe jeg ikke HAR fået de 130 millioner, så kan jeg ikke bruge dem. Og i øvrigt gør de mig opmærksom på, at jeg ikke både kan købe en rumraket OG en færge. Ja, tænk engang, de hævder at jeg IKKE kan bruge pengene TO gange.

Øv!

