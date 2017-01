Tabte første test

Træner Benny Gall og Avarta tabte første træningskamp til Nykøbing Falster fra 1. division. Foto: Arkiv

fodbold Avarta pudser formen af mod hold fra en bedre række end normalt, og måtte da også rejse hjem fra Nykøbing med 0-3 i kufferten.

Af André Bentsen

Spillerne har kun haft bold mellem benene tre gange, så der er ikke meget at sige til, at årets første træningskamp bød på et 3-0 nederlag til Nykøbing Falster fra 1. division.

Hjemmeholdet startede klart bedst uden dog at komme til afslutninger foran Avartamålet, der noget usædvanligt blev vogtet af modstanderholdets målmænd på skift.

Første halvleg endte 0-0, men efter pausen gik gassen af ballonen og en række udskiftninger gjorde spillet mindre flydende. Derfor var det også fortjent, at Avarta tabte kampen, på blandt andet to hurtige omstillingsmål i de døende minutter.

“Så er vi igang efter fem ugers ferie, og jeg glæder mig vildt til dette forår. Kampen viser, at holdet ikke helt har glemt hvad vi vil, og mange fik de kilometer i benene som vi ønsker, og så fik vi også at mærke at træerne ikke vokser ind i himlen men jeg er meget fortrøstningsfuld,” sagde cheftræner, Benny Gall efter kampen til klubbens hjemmeside.

