Fik smæk af tophold

RH blev effektivt stoppet ude mod Stadion. Foto: Brian Poulsen/arkiv

håndbold Rødovres herrer i håndbold fik ørerne i maskinen, da rækkens nummer to, Stadion, vandt med 16 mål.

Af Flemming Haag

IF Stadion – Rødovre HK 30-16 (14-9)

Rødovres håndboldherrer var på besøg hos IF Stadion, som inden dagens opgør kun har lidt et nederlag, nemlig til 2. divisions ubesejrede tophold FIF.

I de to klubbers første møde vandt IF Stadion med 20-25 i Rødovre Stadionhal, hvor RH leverede en godkendt indsats.

Om kampen mod Stadion siger RHs træner Thomas Sørensen:

”Det var en svær kamp mod rækkens nummer 2 IF Stadion, som skulle spille deres første hjemmekamp på deres nye hjemmebane, EnergiCenter Voldparken Hallen i Brønshøj.”

”Stadion var klar fra start og kom foran 5-1 på få minutter. Vi arbejdede os ind i kampen, og kom tæt på en udligning. Et par brændte chancer og en periode i undertal gjorde, at vi måtte gå til pause bagud med 14-9.”

“De første fem minutter af 2. halvleg spillede vi godt, og fik reduceret føringen til 14-11. De næste 15 minutter havde vi svært ved at få bolden forbi Stadions keeper. Det gjorde, at Stadion trak fra med mange mål.”

“Kampen endte med et stort nederlag på 30-16, men vi er klar til næste udfordring på torsdag klokken 20:30, hvor vi møder TIK Taastrup i Rødovre Stadionhal,” slutter Thomas Sørensen.

