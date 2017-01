Powerplay fungerede ikke i pokalexit

Rungsted kan juble over at være i pokalsemifinalen Foto: Ian Nielsen

ishockey Der var for mange afbrændere, da Rødovre Mighty Bulls blev slået ud af pokalsemifinalen efter to intense kampe.

Af Emil Holtemann

Rødovre Mighty Bulls er færdige i dette års pokalturnering efter forlænget spilletid mod Rungsted Seier Capital. Rødovre vandt ellers første stik i går, men i dag udlignede Rungsted i den ordinære spilletid, og vandt derefter på det allerførste angreb i overtid.

”Jeg synes, at vi spillede to gode kampe,” siger cheftræner Trevor Keonig, og det har den canadiske cheftræner fuldkommen ret i. Rødovredrengene havde stor ære i pokalsemifinalerne, hvor kun dagens første fem minutter så pressede ud.

Dernæst fulgte en taktisk affære i anden periode, men i anden periodes sidste sekund løb Rødovre ind i en stor fordel.

David Suvanto blev sendt i bad, og Rødovre spillede fem minutter i overtal, men det blev ikke vekslet til mål, og kampen røg derfor i overtid. Her fik Nikolaj Rosenthal lidt tilfældigt pucken på første face-off. Rosenthal styrtede afsted med sin fænomenale speed, og hans giftige håndledsskud tog indesiden af stolpen, og røg ind bag Chris Carrozzi, der ellers stod en klassekamp.

“De fik mange udvisninger, det viser at vi arbejde hårdt, men vi formåede ikke at udnytte overtallet til at score,” siger Koenig, der dog kun mener at det uskarpe powerplay var en lille del af forklaringen.

”Vi skulle skyde fra toppen i powerplay. Det så godt ud hele ugen, men fungerede ikke i dag.”

Undervejs blev medrejsende Rødovre Mighty Bulls tilhængere smidt ud af skøjtehallen for anvendelse af pyroteknik, og for ikke at følge vagternes anvisninger.

Forskelle i trupperne

Mens Rødovre bryster sig af at anvende spillere fra egen avl, så er situationen anderledes hos Rungsted, der siden Lars Seiers køb af klubben har hævet spillerbudgettet markant. Derfor har Rungsted både udlandsproffer og danske landsholdsspillere på holdkortet.

”Vi mødte et hold, der har investeret mange penge i spillere, jeg ved ikke hvor meget de tjener, men jeg vil tro at de har to spillere, der alene tjener det samme som hele vores hold tilsammen,” siger Koenig og fremhæver mandsmodet på sit eget hold

“Vi har investeret tid og kræfter i at bygge karakter på lokale drenge: De kæmpede i 120 minutter, bedre end nogle kunne kræve af dem. De sprang med hovedet først og blokerede afslutninger. Jeg er stolt, af den måde de kæmpede for tyren på brystet af dem,” siger en ærgerlig men alligevel stolt cheftræner.

