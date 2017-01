Treenighed: Kulisse og fightervilje udslagsgivende for sejren

Rødovre Mighty Bulls cheftræneren, Trevor Koenig Foto: Brian Poulsen

ishockey Kaptajnen, cheftræneren og topscoreren giver deres besyv med på dagens 2-1 sejr i første pokalsemifinale. I morgen venter det afgørende returopgør i Hørsholm Skøjtehal kl 19:30.

Af Emil Holtemann

Første pokalsemifinale var alt andet end en normal kamp, en tætpakket kulisse, et comeback og nogle vaske ægte herretacklinger var hvad 3098 tilskuere bevidnede i sæsonrekorden på lægterne.

”Jeg ville gerne sige, at det bare var en normal kamp, men det var det ikke. Vi havde intern stolthed og sejrsvilje som motivation,” siger Rødovre Mighty Bulls cheftræneren Trevor Koenig, der var tilfreds med kampen.

”Vi viste, at vi kan spille vindende ishockey. Vi skruede op for intensiteten, og tog chancerne da vi havde dem.”

Matchvinderen blev Rødovres kaptajn Nicklas Carlsen, der styrede et slagskud fra Tobias Ruelykke i netmaskerne.

”Mange af mine mål kommer ved, at jeg står inde foran. Jeg scorer ikke så mange flotte mål, det er en af mine opgaver at stå derinde og rette pucken af,” fortæller kaptajnen.

Der er enighed hos både træner og kaptajn om, at man har taget det første skridt mod pokalfinalen, men intet er afgjort, der er stadig tre perioder.

”Det er en seks periodes kamp, vi tog den første del. Vi tager en etmålsføring med ind i deres skøjtehal,” siger Trevor Koenig.

Matthias Asperup er Rødovres X-factor. Han score scorede Rødovres første mål, og håber at kunne gentage kunsten i morgen, men fokus er på avancement, hvor han mener at Rødovre selv kan afgøre det.

”Hvis vi spiller som i dag, så er chancerne gode, men hvis vi spiller uden energi så er de små,” siger Asperup, der håber at se medrejsende Rødovrefans i Hørsholm Skøjtehal.

”Det er en fed kulisse i dag. En fyldt hal er som en ekstra mand på isen, jeg håber selvfølgelig på opbakning igen i morgen.”

Skadessituation: Fremragende!

Rungsted så ud til at løbe ind i nogle skader mod slutningen, de anvendte i hvert fald nogle af reservespillerne til sidst i kampen.

”Jeg bemærkede ikke, at de fik nogle skader, men hvis de gjorde, så er det cadeau til vores mænd, der spillede fysisk og gik på kroppen af dem,” siger cheftræneren, der ikke kunne berette om nogle nye skadesproblemer hos Rødovre Mighty Bulls.

