Spinkel føring til morgendagens afgørende returopgør

Matchvinder og Rødovre Mighty Bulls kaptajn, Nicklas Carlsen gav holdkammeraterne et godt udgangspunkt med sin scoring til 2-1

ishockey Rødovre Mighty Bulls vandt 2-1 hjemme mod Rungsted Seier Capital i pokalsemifinalen, i morgen spilles der returkamp i Hørsholm Skøjtehal.

Af Emil Holtemann

Der var lagt i kakkelovnen til årets kamp, da Rødovre Mighty Bulls tog imod Rungsted Seier Capital i den første pokalsemifinale. De, historisk set, to bedste sjællandske-mandskaber havde vidt forskellige udgangspunkter til kampen. Rungsted har gang i sin bedste sæson siden sin tilbagevenden til eliteishockey, og et Rødovre Mighty Bulls, der ikke ser ud til at nå slutspillet for første gang siden 2003/2004 sæsonen, der vel at mærke dengang havde en blot 17-årig Jannik Hansen på holdkortet.

3098 tilskuere slog sæsonrekord på lægterne, hvor tifoer, lysshow og et enkelt kanonslag havde indfundet sig, også Rungsted havde mange tilskuere med til dagens kamp.

Kampens vigtighed strålede ikke blot fra lægterne, på isen blev der ingen chancer taget. Begge forsvar holdt modstanderen på ydersiden i offensiv zone. Rungsted var bedst til at sende afslutninger af sted, men det var ganske ufarlige afslutninger, der holdt Chris Carrozzi varm i Rødovre-buret. Selv ikke i Rungsteds første powerplay kom der oplagte scoringschancer.

Efter en målløs første periode, kom Tobias Ruelykke tæt på en sjælden scoring med et stolpeskud, kort efter måtte han trække i nødbremsen på Nikolaj Rosenthal, hvilket kostede to minutter i udvisningsboksen. Et minut senere blev slemt værre, da Kasper Jensen fulgte trop i udvisningsboksen. Fem mod tre blev for stor en fordel til Rungsteds landsholdskaptajn Morten Green, der lagde pucken til superstjernen Fabian Brunnström, som scorede kampens første mål. Brunnström debuterede for ni år siden i NHL for Dallas Stars med et hattrick, han kom til Rungsted forud for denne sæson.

Et par minutter senere blev det Rødovres tur til at prøve kræfter med overtalsspil. Her blev sendt et par gode afslutninger af sted, før Matthias Asperup udlignede kampen på en retur.

Kort efter kom Ruelykke igen i fokus, den bomstærke back knaldede en afslutning af sted fra blå linje, kaptajn Nicklas Carlsen rettede af, og så lå pucken i netmaskerne. 2-1 til Rødovre Mighty Bulls.

Med fem minutter tilbage af anden periode eksploderede arenaen. Først blev Rødovres Andrey Chistyakov snydt for et straffeslag, dernæst afværgede Chis Carrozzi på mirakuløs vis en stribe af Rungsted-chancer, hvor hele seancen blev afsluttet med en udvisning til Ryan Kent McDonell. Flammerne stod ud af ørerne på Rungsted-direktør Thomas Friberg, der spænede op til dommernes supervisor for at skælde ud. I det følgende powerplay ramte Asperup stolpen, men der faldt ikke flere scoringer før dommeren fløjtede anden periode af.

Sekunderne talte for Rødovre Mighty Bulls, der med et 2-1 resultat ville have et god udgangspunkt til morgendagens returopgør. Rødovre smed pucken dybt og presset lagt højt mens Rødovre afventede Rungsted, der jagtede det udlignende mål. Med 2:30 på uret modtog Rødovre en holdstraf for seks mand på isen, men minuttet efter gjorde Rungsted dem kunsten efter og neutraliserede overtallet.

Det lykkedes for Rødovre Mighty Bulls at slå kampen i stykker, og Tyren går derfor ind til morgendagens afgørende returkamp med et spinkelt forspring.

