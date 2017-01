Til DM i Skills med fastelavnstema

Julie og Isabelle tager et sidste kig på BR sammen med deres lærer Jane, mens butikschefen Tina ligner en, der hellere vil være med til Skills-eventen end være med på billedet. Foto: Brian Poulsen

DM i Skills Det kræver skills at lave Danmarks bedste fastelavnsfest. Heldigvis er det kun en udklædningsfest, som Julie og veninden Isabella skal overbevise dommerne med ved DM i Skills med. ”Det er alt fra markedsføring til salgsteknik og kundeservice,” siger Julie, men lænser sig alligevel sikkert op af en fastelavnstønde.

Af André Bentsen

Legetøj er ikke bare legetøj, og det sælger ikke sig selv. Selvom mange forældre godt kunne tro det, er der masser af analyser forbundet med at give kunderne den bedste oplevelse – og det bedste salg – når en butik som BR indrettes med udstillinger, der kan afprøves og tegneborde, der kan tiltrække.

Et ved Julie Lyngdorf og Isabella Dieni mere om end de fleste. De skal nemlig repræsentere NEXT Ishøj og på en måde også BR i Rødovre Centrum ved DM i SKills.

”Eleverne har været igennem et svært udskillelsesforløb, hvor vi har testet dem i alt fra præsentationsteknik til markedsføringsplan, og jeg er stolt af at sige, at jeg lige har givet dem 12 i eksamen, så de er klar,” fortæller deres lærer i detailfagene, Jane Wemg, hvis mor havde fødeklinikken i centeret i sin tid.

70.000 kunder i kø

Her har Julie Lyngdorf også haft sin faste gang, altså i centeret, og da der aldrig har været en legetøjsbutik repræsenteret ved DM i Skills, var det oplagt at kaste sig ud i et event målrettet børn.

”Til regionsmesterskaberne brugte vi haloween, men nu passer det bedre med fastelavn, så vi er på udkig efter en lokal skole i Jylland, der vil være med til at gøre det til noget særligt,” siger Julie.

Det kræver nemlig en hel del at fange dommernes opmærksomhed, hvis man vil vise, at man er Danmarks bedste handelselev.

Flere gange bliver eleverne også testet hemmeligt af såkaldte mystery shoppers, der skjult vurderer betjeningen.

”Det er dét, der er så fedt ved DM i Skills. Man skal være på hele tiden, men samtidig tænke ud af boksen. Det har vi gjort med vores plan og vores event, så nu handler det bare om ikke at blive nervøs af, at der er 70.000 der står i kø og kigger på,” siger Julie og smiler til den helt store kattekongekrone.

I BR er man glade for, at eleverne har valgt den lokale butik som udgangspunkt for deres event.

”Der er mange ting, der ser godt ud i en opgave, men som ikke lige kan indføres med det samme, hvis man er en del af en stor kæde, men vi har set på deres forslag, og også lyttet til noget omkring vores tegnebord med det samme. Det har været fedt at have eleverne gående i butikken og kigge på det hele med et konstruktivt øje,” fortæller butiksindehaver Tina Ford, der håber på guld.

”Ja, det fortjener de sgu.”

