RFC på tredjepladsen

floorball Oprykkerne fra Helsingør FT fik tenniscifre-tæv i Stadionhallen, da Rødovre Floorball Club spillede sig op på tredjepladsen.

Af Peter Fugl Jensen

Udvisninger:

Rødovre FC: 2

Helsingør FT: 2

Rødovre FC havde onsdag aften besøg af oprykkerne fra Helsingør FT, som inden aftenens kamp, lå placeret på 9. pladsen og næstsidst i Unihoc Floorball Ligaen.

Til trods for nederlaget til Sunds i sidste spillerunde, så har RFC fortsat tæt kontakt til rækkens tophold, og kan med en sejr over Helsingør FT, spille sig op på en delt tredjeplads.

Pligtsejr til Rødovre Floorball Club

Om kampen siger sportschef Esben Larsen.

”Vi vinder 6-1, og boldbesiddelsen, i vores favør, var 80-20. Det var en god kamp for os. Alle vores unge spillere kom i aktion, og der var styr på det hele vejen igennem. Vi var ikke udsat for de store udfordringer fra Helsingørs side, så det var rigtigt fint for os at komme på sporet igen, hvor det er sjovt.”

”Ja, det var en fin kamp, og man kan sige, det var en pligtsejr.”

”Nu er vi med igen, hvor det er sjovt, og vi ligger fornuftigt placeret på nuværende tidspunkt, så det var vigtigt med en sejr i dag,” slutter RFCs sportschef.

