Spritter fanget i centeret

Beruset knallertfører blev udpeget af borger og anholdt i Rødovre Centrum. Foto: Arkiv

politi Beruset knallertfører blev udpeget af borger og anholdt i Rødovre Centrum.

Af Christian Valsted

En 26-årig mands slingrende kørsel på Rødovre Parkvej kostede mandag eftermiddag en anholdelse for spritkørsel.

Manden blev mandag klokken 14.55 set køre usikkert på Rødovre Parkvej, og det fik en borger til at kontakte politiet. Ifølge politiets døgnrapport, ringede borgeren til politiet, mens han fulgte efter manden, som netop havde efterladt sin knallert for at løbe ind i Rødovre Centrum. Borgeren fulgte efter hele vejen og kunne derfor nemt udpege knallertkøreren for politiet. En alkometertest viste en promille på over det tilladte, og manden blev derfor anholdt.

