Stak af efter ulykke – politiet søger vidner

En mandlig bilist tog i aftes flugten til fods efter et sammenstød på Rødovrevej ved Himmelkol. Politiet efterlyser vidner, der har set mandens flugtrute. Foto: Arkiv

politi En mandlig bilist tog i aftes flugten til fods efter et sammenstød på Rødovrevej ved Himmelkol. Politiet efterlyser vidner, der har set manden på flugtruten.

Af Christian Valsted

To biler var tirsdag aften klokken 21.20 involveret i et voldsomt trafikuheld på Rødovrevej. Føreren af den ene bil, en sort Audi, forsøgte efter sammenstødet at køre fra ulykken, men den ramponerede bil kunne ikke trille længere end til Rønneholmsvej, hvor bilen derfor blev efterladt og flugten herefter fortsatte til fods.

Flere hundepatruljen gennemsøgte efterfølgende området, men uden held.

”Vi har ledt efter manden i nærområdet, men søger stadig føreren af køretøjet , ” siger vagtchef Lars Guldborg fra Københavns Vestegns Politi onsdag morgen til Lokal Nyt

Politiet ved endnu ikke hvad der forårsagede trafikuheldet, og vil derfor gerne have fat i føreren af den sorte Audi og eventuelle vidner, der har set uheldet eller mandens flugtrute.

”Vi vil meget gerne i kontakt med personer, der har set manden. Vores spor stopper, men vi vil gerne vide i hvilken retning han er løbet, så hvis man har set en mand, der måske har haft skader efter sammenstødet, hører vi gerne fra vidner,” siger Lars Guldborg.

Ingen personer kom tilsyneladende alvorligt til skade. Der var to personer i den anden implicerede bil og begge personer kunne selv gå ud af bilen.

kommentarer