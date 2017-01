Koenig: Glad for jobbet – først tilfreds når resultatet er godt

Trevor Koenig på trænerbænken hos Mighty Bulls Foto: Brian Poulsen

ishockey Trevor Koenig er fungerende cheftræner for Rødovre Mighty Bulls. Han er en ledertype, der har løftet Rødovre Mighty Bulls en smule siden den miserable december måned.

Af Emil Holtemann

Rødovre Mighty Bulls tabte 3-4 i straffeslag til Rungsted Seier Capitals efter en god fight, hvor Tyren var ét minut fra sejren, men superstjernen Fabian Brunström ville det anderledes. Rødovre havde dog meget ærer af kampen, hvor en række skadede spillere så til fra tribunen.

”Vi viste en masse karakter, og vi viste, at vi kunne konkurrere om sejren,” siger Rødovre Mighty Bulls fungerende cheftræner Trevor Koenig.

Selvom mange mener, at slutspillet synes ude af rækkevidde for Rødovre, så mener canadisk-fødte Koenig det anderledes.

”Det var en kamp, som vi prøvede at vinde, vi er først tilfredse, når resultatet er tilfredsstillende. Vi går efter at komme i slutspillet,” lyder det fra Koenig, der nu skal forberede sig på weekendens dobbelte pokalopgør mod selvsamme Rungsted.

”Jeg har ikke tænkt meget over det. Vi skal forberede os i morgen og i overmorgen. Vi spiller på hjemmebane først, det synes jeg er en fordel,” siger 42-årige Koenig.

Mental-træning

I søndags var hele Rødovre Mighty Bulls mandskabet samlet til teambuilding.

”Jeg følte vi havde brug for det. Vi er et hold af tyve ledere, der skal lede med eksempel, og med disciplin. Vi er ikke et hold af superstjerner, vi har ikke nogle der tjener mange penge. Vi er lokale spillere fra Rødovre.”

Koenig som permanent cheftræner?

Rødovre Mighty Bulls har ikke meldt andet ud end at Jesper Duus tidligere assistenttrænere, Trevor Koenig og Mike Rådde, skulle lede klubben efter trænerfyringen af Jesper Duus. Selv ved Koenig ikke hvor længe han skal være cheftræner, men der hersker ingen tvivl om, at det er et job, som han er glad for at varetage.

”Jeg nyder hver en kamp, og har stor kærlighed til spillet,” fortæller Koenig, der startede til hockey allerede som 5-årig.

”Jeg har spillet professionelt i 25 år. Så jeg har en god baggrund, men jeg har aldrig været træner på dette niveau. Jeg tager en kamp af gangen, og jeg lærer hele tiden,” lyder det fra Trevor Koenig, der på trods af 37 år med ishockey, nok mangler trænererfaring på dette niveau, men har stærke ledermæssige karaktertræk i sin personlighed.

