Straffeslags bet i opvarmer til pokalsemifinale

Foto: arkiv

ishockey Rødovre Mighty Bulls tabte til Rungsted Seier Capital i den sidste Metal Liga kamp, før de to mandskaber tørner sammen i pokalsemifinalen fredag og lørdag.

Af Emil Holtemann

Et reservespækket Rødovre Mighty Bulls mandskab havde svære betingelser mod et Rungsted Seier Capitals, der var forstærket med den rutinerede finske målmand Toumas Tarkki op til dagens kamp. Den kommende weekends to pokalsemifinale-opgør mellem de to mandskaber stod i forgrunden for dagens Metal Liga kamp.

Det var en jævnbyrdig indledning på kampen, hvor begge mandskaber kom frem til chancer, men symptomatisk for sæsonen kom udeholdet først på måltavlen i Rødovre Skøjte Arena. Målscoren var herninggenseren Mikael ’TC’ Christensen, der tilbragte fem sæsoner hos Rødovre Mighty Bulls, inden skiftet til Rungsted Seier Capitals forud for denne sæson. Selvom målet faldt sent, var første periodes målscoring ikke overstået, for pucken blev smidt direkte på bladet af Nikolaj Gade, der netop havde forladt udvisningsboksen, og han fuldendte sin friløber. Det samme kunne man ikke sige om Rasmus Astrup, der brændte en lignende chance et sekund før pausefløjt.

Astrups finurlige finter er modsat hans afslutninger kniv skarpe, og netop dét lå bag 1-2 reduceringen. Astrup afdriblede forsvaret, og afsluttede på Tarkkis benskinne, men Matthias Asperup fulgte op og scorede.

Udligning

Kort efter Asperups reduceringsmål, var han igen først på en retur, denne gang foranlediget af et slagskud fra blå linje af Mads Carlsen. Er der en ting Matthias Asperup er god til, så er det at score mål, og den 21-årige Asperup blev noteret for sit andet mål i kampen.

Med en overbevisende periodesejr hver af mandskaberne var kampen pivåben ved indgangen til tredje periode.

Dommerne slyngede udvisningerne om sig, først spillede Rungsted et minut i dobbelt overtal, dog uden nogen gevindst. Dernæst var det Rødovres tur, og her skulle Rødovrekaptajnen Nicklas Carlsen bruge 38 sekunder, før han styrede Asperups knaldhårde aflevering i kassen. For første gang i kampen førte Rødovre Mighty Bulls, og den føring skulle holde indtil ét minut før tid, hvor Rungsteds stjernespiller Fabian Brunnström knaldede pucken i netmaskerne, så den ordinære spilletid endte 3-3 med ét point garanteret til hvert af mandskaberne.

I den forlængede spilletid blev Rungsteds Nicholas B. Jensen udvist for en knætackling på Jannik Karvinen, men afslutningerne i det følgende powerplay var for ukvalificerede, så kampen skulle afgøres i straffeslag, og her var det Rungsteds Jon Palmebjörk, som gjorde udslaget på kampens tiende straffeslag.

Debutant genbrugte trøje

Rødovre var løbet tør for trøjer, så den 16-årige Rasmus Simonsen debuterede i Emil ’Jamie’ Oliver Christensens trøje nr. #65. Sammen med de andre to visirbårne ungdomsspillere, Lucas Andersen og Andreas Grundtvig, var de et frisk pust hos Mighty Bulls. Andersen og Simonsen for deres gåpåmod, Grundtvig for sin imponerende små finter med pucken.

kommentarer