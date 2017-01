Renovering forebygger farlige situationer

Det er blandt andet for at undgå farlige bakke-situationer, at Fortvej er blevet renoveret, svarer borgmesteren. Foto: Brian Poulsen

svar på læserbrev Der er en del steder, hvor der i kommunens udbygningsperiode i 50- og 60'erne ikke blev krævet etableret p-pladser på egen grund, som kan leve op til nutiden ønsker og krav. Med udviklingen i antal af biler giver det naturligvis nogle udfordringer, herunder også på Fortvej.

Af Erik Nielsen, borgmester

Jeg synes Teknisk Forvaltning og Teknik- og Miljøudvalget har gjort sig meget umage for at imødekomme de ønsker, der er fremkommet i de møder der er afholdt med grundejerne langs hele Fortvej, samt de høringssvar som blev modtaget i forbindelse med den officielle høring.

Projektet omkring Fort- vej har været længe undervejs. I første omgang forsøgte man sig med et projekt med klimatilpasning, et såkaldt LAR projekt, men det blev besluttet, ikke at arbejde videre med projektet, der ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeså behovet for en sikker skolevej.

Det er nu lykkedes, at skabe en god skolevej for eleverne på Tinderhøj Skole. En skolevej, der er sikker, også når eleverne cykler til skole, og som de kan overskue.

Dette var netop formålet med at ombygge Fortvej, at gøre skolevejen mere sikker og overskuelig, og det synes jeg, er lykkedes ganske godt.

Snævre pladsforhold

Renoveringen har ganske rigtigt kostet nogle parkeringspladser samtidig med, at parkeringsmulighederne er gjort tydeligere, således at ulovlig parkering reduceres. Men dette har været nødvendigt på grund af de snævre pladsforhold, der er på Fortvej, samtidig med, at der skal være plads til buskørsel mm.

Farlige situationer ved bakkemanøvrer fra tværparkeringen er reduceret ved at etablere længdeparkering og gjort det muligt at etablere en midterhelle ved Tinderhøj Skole, så cyklister og fodgængere kan krydse vejen sikkert her. Nogle af pladserne tidsbegrænses i morgentimerne på hverdage, for at kunne bruges til afsætning af skolebørn.

På resten af strækningen vil de parkerede biler samtidig fungere som chikaner, der giver et lidt snoet forløb og medvirker til at nedsætte hastigheden sammen med de hævede flader i krydsene.

Ulovlige parkeringer

Der er inden projektets gennemførelse talt op til 50 parkerede biler på Fort- vej, dog ikke alle lovlige parkeringer, hvilket er reduceret til ca. 34 parkeringspladser i afmærkede båse. Desuden var der tidligere 3 invalidepladser på strækningen fra nr. 110 til skolen, antallet er bibeholdt dog med lidt andre placeringer.

Mange møder

Via mine møder med boligselskaberne er forvaltningen og jeg i dialog med boligselskaberne, med henblik på at finde en brugbar løsning på hvorledes de kan skabe bedre parkeringsmuligheder på egen grund, da det grundlæggende er grundejerne selv, der skal skaffe parkeringspladser på egen grund. Rækkehusbebyggelsen over for skolen har dog en parkeringsplads på egen matrikel med indkørsel fra Tårnvej, hvor der stadig er parkeringsmuligheder på.

Samlet er det blevet et godt vejanlæg, der tager hensyn til alle, og der bliver naturligvis holdt øje med Fortvej i de kommende år for at vurdere om renoveringen har haft den ønskede effekt uden at give uønskede problemer.

