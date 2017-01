Renovering på Fortvej

Sådan så Fortvej ud i sommer. Jette Dandanell spørger borgmesteren hvor beboerne skal parkere Foto: Arkiv

læserbrev Kære borgmester, så fik vi renoveret Fortvej. Formålet var sikker skolevej, og fint med forebyggelse. Men, men samtidig fik vi nedlagt en del parkeringspladser, så mit ærinde er, hvor skal vi parkere vores biler?

Af Jette Dandanell, Fortvej 114

Ud for de første 2 rækkehuse (110-142) er der 6 pladser, plus 3 invalidepladser.

Vi er 16 husstande (nogle med 2 biler), hvordan syntes du selv, det går?

Mig bekendt er der “kun” 2 invalidebiler i alle rækkerne ned til Tårnvej.

Så det smager lidt af, at nogle kan opnå fordele ved at ytre sig med vigtigheden af ekstra invalideplads (mere plads til at parkere), i første omgang var der nemlig kun lavet 2, og en almindelig bagved, klart så blev det sværere at parkere, endnu har der ikke holdt 3 invalidebiler, men det er måske også forebyggelse??

Hvis ellers vores borgmester kunne se bort fra Arne Jacobsen, som er arkitekten bag bebyggelsen, og har ligget under muld i mange år, så kunne dette problem løses.

Følg med tiden

Borgmesteren skal på dette punkt vel også følge med tiden, og erkende, at der er flere biler i dag end da den berømte arkitekt levede.

Hvert enkelt beboer har store haver og samtidig brede stisystemer, så etablering af carporte ville efter min mening være en løsning, så husstandenes biler kunne komme væk fra Fortvej.

Dermed blev der plads til hjemmeplejens biler, gæster og de mange biler der tilhører bankospillere på Tinderhøj Skole 2 gange om ugen.

Kom nu ikke og sige, at man ikke behøver at holde tæt på sin bopæl. Der er ingen muligheder på de andre småveje, da folk jo sjovt nok også har biler der.

Så kære borgmester, gå i tænkeboks og find en løsning, som det er nu, er det en ommer.

