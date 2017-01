47 år er ingen alder for en kirke

Der er kun tre år til, at Islev Kirke runder et halvt århundrede. Foto: Arkiv

fødselsdag i kirken Normalt bliver der mest spist oblater og spaghetti i Islev Kirke, men igår fejrede kirken sin 47 års fødselsdag med en 3-retters middag og underholdning for ansatte og sognebørn.

Af André Bentsen

Det var borgerne selv, der krævede nye og bedre forhold for Islev Kirke, dengang for 47 år siden, hvor den første sten til den kirke vi kender idag blev lagt.

“Hvor Islev Kirke står i dag, stod der indtil 1960’erne en mindre trækirke, men pladsen blev for trang og de arbejdsomme beboere i Islev sogn samlede penge ind, så der kunne bygges en ny, større kirke af sten,” fortæller Randi Anholm, kommunikations-, kirke- og kulturmedarbejder i Islev Kirke.

Vi er alle skæve sten

Arkitektparret Exner blev hyret til at tegne kirken allerede i 1960, og står bag den borg-lignende konstruktion, der i dag tårner sig op over Rødovres nordlige bydel.

“Arkitekterne hos Exner har tegnet stort set alt i og omkring kirken, både kirkerum, orgel, alter, døbefont og vandkunsten i gården,” fortæller Randi Anholm og fortsætter:

“Det er dem der har bestemt at stenene til byggeriet skulle være ujævne og uens, for netop at minde kirkens brugere om, at vi er kirkens sten, med alle vore skævheder og særegne træk, og tilsammen er vi kirken.”

Islev Kirke er indviet i 1970, orglet i 1971 og orglets udvidelse kom til i 2015.

“Så i dag er kirken både interessant at se på og musikken er virkelig smuk, når vores organist Jonas Hunt folder sig ud,” siger Randi Anholm.

Islev Kirke har jævnligt besøg af arkitektstuderende som ønsker at se nærmere på Exner-parrets bygning.

