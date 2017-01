Gratis kultburger på Tårnvej

Den brødløse bruger kommer på menuen torsdag den 19. januar og på Tårnvej kan du sætte tænderne i kyllingeburgeren helt gratis. De første 100 burgere er nemlig gratis fra klokken 11. Foto: Brian Poulsen

gratis burgere Efter seks års venten er det lykkes Kentucky Fried Chicken at få en brødløs burger på menuen. KFC på Tårnvej fejrer lanceringen af ’Double Down’ ved at uddele 100 burgere gratis torsdag morgen.

Af Christian Valsted

Det hører til sjældenhederne, at vi bringer fastfood nyheder i Rødovre Lokal Nyt, men på Tårnvej lander der torsdag en nyhed der er så saftig, at pressen sågar blev inviteret til prøve- smagning.

”Det bliver spændende at se, hvordan danskerne tager imod burgeren. Vi håber, at den vil komme til at stå for hele 10 procent af salget. Det har den gjort i andre lande, hvor den er blevet lanceret,” siger Bjartmar Trastarson, der er direktør for KFC i Danmark.

Burgeren uden bolle

Og hvad er det så med denne burger, der gør, at den i flere steder har fået kultstatus? Svaret skal nok findes i burgerens manglende bolle, for i modsætning til mange af sine kollegaer i branchen skiller ’Double Down’ sig ud ved at være helt uden brød.

I stedet er det to kyllingefileter der omkranser fyldet, der i dette tilfælde består af ost, bacon og KFCs hemmelige sauce.

Da burgeren blev lanceret i USA 1. april 2010 troede mange af det var en aprilsnar, men selvom der sikkert blev trukket på smilebåndene, blev burgeren en succes og på billboards blev den solgt med teksten ’we didn’t have room for a bun’.

”Jeg havde faktisk ikke regnet med, at vi ville få burgeren til Danmark. Vores kampagner styres fra Tyskland, hvor de har arbejdet på at få burgeren siden 2010. Mange af de produkter der bliver udviklet i USA, kommer ikke på marked i Europa. Mad der er populært i USA, virker ikke altid i Danmark og derfor er det overraskende og glædeligt at vi nu kan servere ’Double Down’,” siger Bjartmar Trastarson, om burgeren der har gået sin sejrsgang på fem kontinenter, inden den nu lander på Tårnvej.

Kylling kvit og frit

De danske KFCs forretninger har været i familiens eje siden 1986, hvor Bjartmars far overtog restauranten på Tårnvej. Dengang startede Bjartmar som 14-årig med at betjene pommes fritterne. Siden blev han direktør og sidder i dag med ansvaret for landets seks spisesteder.

”Jeg kan huske, at det var stort da vi fik ’hot wings’ på menuen, men det her er større. Der er svært at nytænke en burger. Man kan bruge en ny dressing eller skifte fyldet ud, men det rykker ikke det store. Med vores nye bruger er der derimod vendt op og ned på det normale,” siger Bjartmar, inden han tilføjer:

”I hvert fald på det visuelle. Så kan man have en holdning om, hvorvidt brød hører hjemme på en bruger, og det bliver spændende at se, hvad de danske kunder siger til det,” siger han.

Kentucky Fried Chicken markerer nyheden af den nye burger ’Double Down’ med at forære 100 brugere væk til kunder i restauranten på Tårnvej torsdag den 19. januar fra klokken 11.

