Bjørnen brølede

Boris Kulagin (tv) skriver under kontrakten med RSIK. På billedet ses også tolken og en ung Bent Hansen. Foto: Privat

det gamle rødovre I 1977 hentede RSIK et sandt ishockeygeni til byen. Boris Kulagin hed den russiske legende, der tog Rødovre med storm og hjemtog DM-guldet i første sæson.

Af Christian Valsted

Det går knap så godt for byens bedste hockeyhold i denne sæson, så derfor er dennes uges sportshistorie fra en tid, hvor der var anderledes fart på skøjterne. Som by er Rødovre en sand ishockeybastion og tilbage i 1977 skrev RSIK historie. Rødovre satsede udelukkende på egen avl, men der skulle alligevel en mand udefra til at sætte Rødovre på landkortet. Rigtig meget udefra. Sovjet var i 70’erne en klasse for sig, når det kom til spillet på isen. I 1977 var den sovjetiske idrætsminister på officielt visit i Danmark, og i Rødovre benyttede man muligheden til at skrive historie.

Stort temperament

Man fik sat et møde i stand, som endte med, at man kunne få en sovjetisk træner på udveksling. Ingen havde dengang drømt om, at der ville blive tale om et af verdens på det tidspunkt ubetingede største ishockeygenier, Boris Kulagin.

Kulagin skulle i de næste to år være træner i Rødovre og fungere som rådgiver for landsholdets trænere i Danmark for at udvikle ishockeyen i det lille land. Det var egentlig først meningen, at Kulagin skulle overtage trænersædet et stykke tid efter sin ankomst, men allerede på dagen for sin ankomst, hvor han som tilskuer så Rødovre, kunne den store ishockeykapacitet med det lige så store temperament ikke lade være med at blande sig.

I den afsluttende fase, da Rødovre havde besvær med at bevare sin 3-2 føring over hidtil ubesejrede KSF kunne han ikke lade være med at gribe ind.

“Al diskussion forstummede, da han knap halvandet minut før kampens afslutning trådte ind i boksen og med løftet pegefinger markerede, at nu skulle førstefemmeren på banen, hvis sejren skulle hales hjem. Han udstrålede simpelthen så stor en autoritet, at vi helt automatisk rettede os efter ham,” berettede Frank Reuter til en avis efter kampen,

Men selvom Kulagin blev tilbageholdt første gang han besøgte Rødovre Centrum fordi han troede, at man i Vesten bare måtte fylde indkøbsvognene med varer og tage dem gratis med hjem, så var det ikke kun den store russer, der fik et kulturchok.

“Det var benhård træning. Man skulle tro, at det var det russiske landshold. Vi sommertrænede fire gange om ugen, men han lyste af autoritet. Sagde han, at væggen den var blå, så mente du hurtigt det samme,” fortæller Carsten Nielsen.

Dengang unge Bent Hansen ligeledes blev bedt om at stå tre kvarter tidligere op hvert morgen og træne inden han gik på arbejde hvorefter han så tog til træning i Rødovre.

“Sådan var det. Vil du være bedre, så gør som jeg siger,” husker han.

Boris Kulagin vandt DM med Rødovre i sæsonen 1977-78 og året efter blev det til sølvmedaljer.

