Familie efterlyser telefon fra dødsulykke

Ali Chaudhry Usman Shanus efterlysning af sin fætter mobiltelefon er foreløbig set 167.000 gange på Facebook.

politi Hvor er den afdøde Chaudhry Alis mobiltelefon? Familien undrer sig over, at telefonen er som sunket i jorden efter dødsulykken på Tårnvej i december sidst år.

Af Christian Valsted

27-årige Chaudhry Ali mistede livet og hans lilla BMW blev flået i stumper og stykker, da han den 1. december kørte direkte ind i en lastbil på Tårnvej. Efterfølgende har det ikke været muligt at finde Chaudhry Alis mobiltelefon. Politiet har fortalt familien, at telefonen formentlig er blevet knust i ulykken, men det tror familien ikke på.

Der er nemlig flere mystiske omstændigheder der gør, at familien nu har udlovet en dusør på 10.000 kroner til den person, der afleverer telefonen tilbage til familien.

”Vi er ikke interesseret i selve telefonen, men kun på telefonens indhold. Der er billeder og minder på telefonen, som har stor betydning for os,” siger fætteren Ali Chaudhry Usman Shanu.

Ringede op efter ulykken

Grunden til, at familien føler sig overbevist om, at telefonen slap uskadt fra ulykken, skyldes, at Chaudhry Alis telefon to gange ringede op til først en ven og siden et familiemedlem efter ulykken. Altså efter, at Chaudhry Ali var død.

”Det kunne tyde på, at nogen har fundet telefonen efter ulykken og forsøgt at ringe fra den,” siger Ali Chaudhry Usman Shanu, der i en video på Facebook opfordrer personer, der måtte vide, hvor telefonen er, om at henvende sig.

”Jeg er som sagt ikke ude efter telefonen, men kun de billeder der er på telefonen. Jeg kan godt forstå, hvis en person har taget telefonen, hvis de har fundet den i vejkanten og derfor håber jeg, at denne besked når ud til personer, der ved noget og kan hjælpe os. Det betyder uendeligt meget at få de billeder,” siger Ali.

