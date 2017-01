Trafikdræbt havde lige fået nøgler til nyt værksted

Chaudhry Ali (indsat billede) døde på stedet, da han om formiddagen torsdag den 2. december kørte frontalt ind i en lastbil på Tårnvej. Det er uvist hvad der fik Chaudhry Ali til at miste herredømmet over sin bil. Foto: Brian Poulsen og Privat

ulykke Den 1. december sidste år fik 27-årige Chaudhry Ali endelig nøglerne til en bygning på Korsdalsvej, hvor han skulle drive sit eget autoværksted. Få timer senere blev han dræbt i en voldsom ulykke på Tårnvej.

Af Christian Valsted

Saus’s Auto på Korsdalsvej ligner på mange måder et helt normalt autoværksted, men siden den 1. december har alting været forandret.

”Det var bygningen lige bagved han havde overtaget. Det var meningen, at vi ville rive en væg ned, så værkstederne kunne hænge sammen, men nu ved jeg ikke hvad der skal ske,” siger 32-årige Ali Chaudhry Usman Shanu og synker sammen i en kontorstol.

Det er snart halvanden måned siden, at hans fætter og samarbejdspartner blev dræbt i en tragisk bilulykke på Tårnvej. Netop som han var ved at udleve sin drøm om at blive selvstændig.

For de to fætre Chaudhry og Ali var det to års planlægning, der kulminerede. Papirerne var underskrevet og de sidste detaljer faldet på plads i forbindelse med overtagelsen af lokalerne på Korsdalsvej. De havde drømt om at drive forretning sammen, og den 1. december sidste år kunne Chaudhry Ali endelig sætte nøglen i døren til sit nye værksted.

Værkstedet ligger i forlængelse af Alis eget værksted, Saus’s Auto, og det var meningen at Ali skulle hjælpe sin fætter i gang med forretningen. Med tiden skulle der også slås en væg ned, så de to fætre kunne arbejde tæt sammen. Sådan blev det ikke. Om formiddagen den 1. december sidste år mister Chaudhry Ali herredømmet over sin bil og kører frontalt ind i en lastbil på Tårnvej. Han er død på stedet.

Kunne kende bilen med det samme

Dagen var ellers startet roligt i det lille værksted på Korsdalsvej. Chaudhry Ali havde brugt morgenen på at rydde op, så værkstedet kunne males og klargøres inden den store åbning 1. januar. På et tidspunkt kører han ud for at hjælpe en kammerat der har problemer med bilen og på Korsdalsvej ved IrmaByen ser de to fætre hinanden for sidste gang.

”Vi kører forbi hinanden og blinker til hinanden med lygterne. Jeg var på vej tilbage til værkstedet og var ikke klar over, hvad han skulle,” fortæller Ali, der undrede sig, men ikke tænkte mere over fætters ærinde.

Ved middagstid kommer Alis far og onkel med frokost. På vej tilbage til værkstedet er de blevet dirigeret ud på en omvej, da Tårnvej er spærret i begge retninger. De er kørt lige forbi ulykken og fortæller på værkstedet, at det så meget voldsomt ud. Ali har ringet flere gange til sin fætter Chaudhry Ali, men han tager ikke telefonen. De begynder så småt på frokosten uden fætteren, da Alis telefon ringer. Det er en gammel skolekammerat der ringer.

”Jeg havde ikke talt med ham i lang tid, og jeg kunne høre at der var noget galt da jeg tog telefonen. Han spurgte om jeg sad ned og så fortalte han mig, at min fætter var død i en trafikulykke,” fortæller Ali, der efter samtalen instinktivt klikker sig ind på Ekstra Bladets hjemmeside, hvor han ser et billede af en totalsmadret bil med overskriften ’Voldsomt uheld – person hårdt kvæstet’.

”Jeg var slet ikke i tvivl om, at det var min bil. Jeg kunne kende den med det samme,” siger Ali, der herefter ringer rundt til både Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet for at høre om der er kommet en tilskadekommet person ind.

De beslutter sig for at køre til Herlev Hospital, men på vej derud ringer politiet og beder dem om at komme ud på politistationen i Albertslund. På stationen bliver de ledt ind i et rum, hvor der står flere betjente.

”En betjent beder mig om at sætte mig ned, slappe af og så fortæller han mig, at min fætter er død,” fortæller Ali inden stemmen knækker over.

”jeg troede ikke på hvad han sagde. Det kunne ikke passe. Jeg kunne ikke tro at han var død,” fortæller Ali videre, inden han tørrer sine øjne. Desværre var sandheden en anden.

Politiet kan fortælle præcis, hvordan ulykken er sket. Lastbilen som Chaudhry Ali kørte ind i, havde kamera i forruden, og videoen viser brutalt, hvordan Chaudhry Ali skifter vognbane, men ikke retter op igen og fortsætter over i modsatte vejbane og direkte ind i lastbilen.

Begravet ved siden af farfar

Dagen efter ulykken får familien lov til at se Chaudhry Ali på retsmedicinsk afdeling, og få dage senere bliver Chaudhry Alis lig fløjet til Punjab i det nord-østlige Pakistan, hvor begravelsen skal finde sted.

”Vores farfar døde for år tilbage og blev begravet samme sted. Det var meningen, at det var min far eller onkel der skulle have gravpladsen under min farfar, men den overtog min fætter,” siger Ali inden han holder en pause og tager en dyb indånding.

”Det er Allahs vilje, at han skulle dø den dag, men det har ramt os hårdt,” fortæller han og kigger med et fjernt blik rundt i lokalet.

Han er tilbage på værkstedet, men det er ikke meget han får lavet. Hans telefon ringer konstant, men de fleste gange lader han den ringe.

”Jeg kom herned den 2. januar, men jeg kan ikke komme i gang. Jeg har heldigvis været omgivet af kammerater,” fortæller Ali, der endnu ikke ved, hvad der skal ske med det værksted, som han skulle åbne sammen med sin fætter.

”I starten tænkte jeg på at lukke ned igen, men mine venner siger jeg skal beholde værkstedet for at mindes ham, og derfor har jeg besluttet at overtage hans lokaler,” fortæller Ali, inden han beskriver, hvordan Chaudhry Ali var som menneske.

”Min fætter var som en bror for mig, og han hjalp alt og alle. Hvis der var venner eller familie der havde brug for hjælp, så stod han der lige med det samme. Ligesom den morgen den 1. december, hvor han var ude og hjælpe en ven der havde problemer med bilen. Han fortalte altid os andre, at vi skulle opføre os ordentligt. Det var bare sådan han var,” siger han.

