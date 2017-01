Skat og skatten!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Vi skylder SKAT 100 milliarder. SKAT blev lænset for 12.3 milliarder. Der er Panama papirerne.

Af Chrummer

Fotovogne er blevet bedt om at skrue op for antallet af fartbøder. De ældre får hundeæde på plejehjemmene. Der bliver sparet på sygehusene, beredskabet. SU bliver skruet ned. Kontanthjælpsloftet bliver skruet ned.

Som min kone sagde (for ikke at sige råbte) forleden: ”Vi tjener mere nu end for 10 år siden. Vi betaler topskat. MOMS, ejendomsskat, grøn ejerafgift, afgift på strøm, benzin. Selv min mascara er der afgift på. Nu får sønnen mindre i SU, på en dårligere uddannelse, mens vi skal være længere på arbejdsmarkedet. Vi er nødt til at have en udvidet sundhedsforsikring, for at kunne komme hurtigt tilbage til jobbet i tilfælde af at vi bliver syge. Du kan blive fyret efter 120 sygedage, til gengæld kan du vente lige så lang tid på behandling hvis du flækker knæskallen. Hvor fanden bliver pengene af?”

Det her skal nok ses lidt i lyset af, at hun samme dag var blev opkrævet 216.- kr af SKAT for, for meget udbetalt i ungdomsydelse til sin søn – for 2 år siden! – Pænt tillagt diverse gebyrer. Denne ”oplevelse” var så efterfølgeren på, at hun ikke kunne forstå der ikke var trukket vægtafgift på hendes bil på vores budgetkonto. Da hun kontaktede SKAT kunne de oplyse, at grundet den der fejl i SKAT’s IT-system var der ikke sendt en opkrævning. Den ville SKAT så sende nu. Tillagt et rykkergebyr på 400.- kr! ”Du har jo betalt for sent – Men tak fordi du ringede!”

Som tilhænger af, at vi skal løfte i flok – så er det smil, hvormed jeg betaler min skat, stivnet en smule.

”Du ved så meget om politik, Chrumme. Hvem fanden skal man stemme på, for at få ryddet op i lortet?” Jeg tænkte mig godt om, for en vred kvinde skal man svare med omhyggelighed. ”Ja, Liberal Alliance kunne være et bud, da de gerne vil sætte skatten ned !” – ”Det var sgu da bare til der kom en Audi i vejen. Og så skal jeg til gengæld arbejde til jeg bliver 90. Hvem ellers?”

Jeg kunne godt mærke, at det blev svært at komme med et tilfredstillende svar, så jeg svarede:

”Du skal stemme på Enhedslisten OG melde dig ind i hjemmeværnet”

”Det mener du sgu ikke alvorligt?”

”Jov, jeg tror stadig at Enhedslisten har en revolution på deres partiprogram. Og hvis du så samtidig melder dig ind i hjemmeværnet, så får du udleveret et automatvåben!”

Hun loggede på netbank og betalte den skide regning. Jeg gik i kælderen og satte en kogevask over, bare lige for at være på behørig afstand inden hun opdagede girokortet på ejendomsskatten.

