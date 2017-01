Tobias reddede kvinde ud af brændende lejlighed

29-årige Tobias Nielsen handlede resolut, da der mandag formiddag var brand i en stuelejlighed på Rødager Allé. Foto: Brian Poulsen

Af Christian Valsted

Sosu-assistenten Tobias Nielsen blev den helt store helt, da han mandag morgen reddede en kvinde ud af en brændende lejlighed på Rødager Allé.

Tobias skulle som hjemmehjælper i kommunens distrikt 17 egentlig besøge en borger i nabolejligheden, men besøget blev alt andet end normalt.

”Da jeg ankommer til bygningen kan jeg se, at borgeren jeg skal besøge, står ude foran lejligheden med en telefon i hånden. Hun fortæller, at det brænder inde ved naboen,” fortæller Tobias Nielsen, der hurtigt fik banket på hos naboen.

”Da kvinden åbnede døren, er der helt sort af røg i lejligheden. Det lå som en dyne,” fortæller Tobias, der ikke kunne få kvinden med ud af lejligheden.

”Hun havde ikke noget tøj på og ville ikke gå, så jeg måtte tage fat i hende og løfte hende ud,” fortæller Tobias, inden han fortsætter:

”Naboerne var gode til at komme med tæpper til hende, så hun ikke stod og frøs uden tøj på,” siger Tobias, der herefter gik ind i opgangen igen.

”Jeg havde ringet på alle dørtelefonerne, men ville sikre mig, at alle var kommet ud, så jeg bankede på alle dørene,” fortæller han.

Brand i soveværelset

Da politiet og brandvæsenet ankom til lejlighedsbebyggelsen på Rødager Allé, fik de hurtigt bugt med flammerne. Branden var opstået i kvindens soveværelse og brandvæsenet bar blandt en brandskadet boksmadras og sengeramme ud af lejligheden.

”To personer er blevet kørt til kontrol for røgforgiftning,” fortalte vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, Thomas Christensen mandag morgen

Tobias Nielsen har siden i mandags fået ros på sin håndtering af episoden og han er glad for, at han reagerede instinktivt.

”Ellers er det ikke sikkert hun var kommet ud af lejligheden i tide,” siger han.

