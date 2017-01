Politirapport

En cyklist brækkede håndledet efter færdselsuheld, og i Brunevang har tricktyve været på spil Foto: Arkiv

politi En cyklist brækkede håndledet efter færdselsuheld, og i Brunevang har tricktyve været på spil

Af Christian Valsted

I sidste uges avis bragte vi her i spalten en historie om en ’flink’ tricktyv, der tilbød at hjælpe en 86-årig kvinde fra Hviddingvej med at bære hendes varer op. Vi skrev, at kvinden takkende ja til tilbuddet, men det passer ikke.

”Jeg sagde bestemt nej tak, og da jeg tømte min postkasse snuppede han mit net der hang på min rollator. Der var min pung og mine varer,” fortæller kvinden til Lokal Nyt.

Politiets lokale efterforskningsafdeling, Lokal Efterforskning Øst, oplyser, at sagen stadig efterforskes og at politiet han en idé om, hvem tricktyven er.

Snydt i eget hjem

En 87-årig mand blev torsdag den 12. januar kl. 07.30 udsat for et tricktyveri i sit hjem på Brunevang. To gerningsmænd ringede på og udgav sig for at være fra ejendomskontoret og fortalte, at de skulle tjekke mandens radiatorer. Da de to mænd var gået, opdagede manden, at han manglede et mindre pengebeløb fra sin pung.

Brækkede håndled i uheld

En overset vigepligt resulterede fredag den 13. januar klokken 07.43 i et færdselsuheld på Roskildevej. En 30-årig mand overså sin vigepligt, da han foretog et venstresving og en 43-årig cyklist måtte herefter bremse hårdt op, hvilket betød at cyklisten fløj ud over cykelstyret og brækkede sit håndled.

Butikstyv tilbageholdt

Lørdag eftermiddag blev en 37-årig mand tilbageholdt for butikstyveri i Rødovre Centrum, da han forsøgte at forlade en forretning med flere varer, han ikke havde betalt for.

