Udsatteråd klar med nye indsatser

Udsatterådet spilder ikke tiden: Allerede den 26. januar holder Udsatterådet en workshopdag sammen med Lisbeth Zornig. Forsiden kan du snart se her i Lokal Nyt. Foto: Privat

NYT RÅD: Hvis man måler sit samfund på, hvordan det behandler sine mest udsatte medlemmer, kan du godt finde målebåndet frem. Rødovres udsatteråd er nu kommet så godt fra start, at de snart indtager forsiden på din lokalavis.

Af André Bentsen

Udsatterådet er oprettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens ønske om at skabe flere indsatser, der giver værdi for socialt udsatte. Socialt udsatte defineres som personer, der har udfordringer som misbrug, sindslidelse, kriminalitet, fattigdom, ledighed, ensomhed eller hjemløshed.

Selvom Rødovre Kommune sidste år modtog en pris for sit sociale arbejde, mangler der stadigvæk indsatser, der giver værdi for socialt udsatte borgere. Det mener Rødovres nye udsatteråd, der har flere idéer på tegnebrættet.

Ja, faktisk så mange, at de inden måneden er omme har tegnet en helt ny forside til din lokalavis.

Det sker, når den lokale Lisbeth Zornig Andersen har brainstormet med Udsatterådet på en workshop den 26. januar. Her vil rådet præsentere deres idéer til, hvilke konkrete tiltag, der kan gøre en forskel i udsatte borgeres hverdag. Avisforsiden skal vise, hvad Udsatterådet vil tage fat på først.

”Det bliver super spændende. I kan godt glæde jer til at se forsiden af avisen bagefter,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Stærk besætning

Det gør i hvert fald Rødovres formand for Social- og Sunhedsudvalget, Britt Jensen (S). Hun kiggede forbi, da Udsatterådet holdt deres første møde i sidste uge til en snak om, hvordan man kan tage fat på arbejdet med at forbedre udsatte borgeres vilkår. Ikke mindst glæder hun sig over sammensætningen af det nye råds medlemmer.

”Udsatterådet har stor erfaring og viden om blandt andet misbrug, psykisk sygdom og boligsocialt arbejde, og de kan i den grad bidrage til at gøre kommunens indsatser endnu bedre. Samtidig har medlemmerne også gode kontakter til væresteder, headspace, psykiatrien og foreninger, hvor rådet kan tale med borgerne om deres udfordringer. Det er et stærkt råd med et stort engagement og vilje til at gøre en forskel for de, der har det svært i samfundet,” siger Britt Jensen.

Hvis du gerne vil i kontakt med Udsatterådet, kan du skrive eller ringe til rådets sekretariat på udsatteraadet@rk.dk eller på tlf. 36 37 93 50.

