Kommunekassen bugner

opsparing Rødovre Kommune er ikke en bank, og pengene ligger bedre i borgernes lommer, end på rådhusets konto, mener Venstre, der ikke mener Rødovre skal spare flere penge op, men i stedet sænke skatten for at lokke nye borgere til.

Af André Bentsen

Kommuneskatten skal ned. Det budskab forsøgte finansminister Kristian Jensen (V) torsdag at sparke døren ind til forårets forhandlinger om kommunernes økonomi med Kommunernes Landsforening.

Nye tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at kommunernes kassebeholdninger er vokset fra 24,7 milliarder kroner i 2009 til 39,5 milliarder kroner i 2016.

Derfor er det oplagt at skrue ned for indtægterne fra skatter og afgifter i kommunerne med de største opsparinger, mener Kristian Jensen.

Hver borger har næsten 7000 sparet op

Ifølge Nøgletal.dk var Rødovre Kommunes samlede likviditet i 2016 på 260.541.712 kroner. Det svarer til 6856 kr. per indbygger. Rødovre ligger dermed lige akurat under landsgennemsnittet på 6909 kr. pr. indbygger.

I 2017 er beskatningsniveauet i kommunen 26,15 procent. Altså betydeligt over det gennemsnitlige beskatningsniveau i landets kommuner på 24,91 procent.

Derfor håber Venstres Claus Gisselmann Olsen også, at kollegaerne på rådhuset vil være med til at sænke skatten næste gang, der skal forhandles om budgettet.

“Jeg mener bestemt ikke, man skal bruge af de penge, vi har sparet op nu. De er vigtige at have i kassen, men der er ikke brug for en massiv opbygning i kommunernes kasser. Derfor synes jeg vi skal se på skattelettelser i fremtiden,” siger han. Rødovre har dét Venstre kalder en førsteplads brandbeskatning i hovedstadsregionen, hvis man ser på personskat og grundskyld.

“Vi er i stor konkurrence med andre kommuner, der er i gang med byudvikling også. Hvis vi skal tiltrække nye borgere kan det blive afgørende, at dem der går på arbejde også får flere penge mellem hænderne ved at vælge Rødovre,” mener Claus Gisselmann Olsen og tilføjer:

“Det er ikke en mekanisme jeg har opfundet, sådan er det bare.”

Hellere mere service

I Enhedslisten er viceborgmester Peter Mikkelsen lodret uenig.

“Jeg tror ikke, det er skattetrykket, man kigger på, når man flytter til en by som Rødovre. Der kigger man på skoler og daginstitutioner og forhold for de ældre. Hvis vi ikke skal spare flere penge op i fremtiden, vil jeg hellere bruge pengene på at øge velfærden, så vi fortsat har et højt serviceniveau og kan tiltrække familier på den måde.”

Rødovres borgmester Erik Nielsen (S) frygter, at der ligger en helt anden dagsorden bag diskussionen om kommunernes kassebeholdning.

”Regeringen har problemer med at finde penge til de skattelettelser de har lovet borgerne, så nu vil de bruge af kommunernes kasse i stedet. Det useriøst, og de glemmer at sige, at pengene er sat af til projekter på vejene og computere i skolerne, men bare ikke betalt endnu,” siger Erik Nielsen.

