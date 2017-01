Til middag med Elvis

KONKURRENCE: Find Rødovre Lokal Nyt på Facebook og deltag i lodtrækningen om to billetter med mad og bowling til det store Elvisshow fredag aften i World Cup Hallen. Foto: Presse

Den 20. januar er det ikke kun kødet, der er tender i World Cup Hallen. Det er underholdningen også, når Europas bedste Elvis-efterligner, Mike Colin Andersen, ikke kan gøre for, at du bliver forelsket. Til gengæld kan du vinde to billetter med mad og kegler.

Af André Bentsen

Hvis du er lonesome tonight, kan du måske godt bruge lidt jailhouse rock, når World Cup Hallen den 20. januar inviterer til en fed aften med Elvis. Eller i hvert fald det tætteste man kommer på den ægte vare på disse breddegrader.

Mike Colin Andersens Elvisshow har høstet stjerner som ingen andre, og han synger alle de største hits live i hjertet af Rødovre.

Her har World Cup Hallen stykket et program sammen, som den gamle stjerne selv ville have elsket. Amerikansk mad, bowling, kage og musik.

Du behøver dog ikke at være helt ensom.

Rødovre Lokal Nyt udlover nemlig to billetter af de helt store til en samlet værdi af 738 kroner.

Så får du og din gæst også velkomstdrinks og fri adgang til buffeten, der både tæller burgere, spareribs, og selvfølgelig bowling.

Vil man bare have fornøjelsen af musikken, koster showet 150 kroner, og billetter kan købes på world

-cuphallen.dk

Showet er fra klokken 21 til 22, men du kan bowle allerede fra kl. 17 og gå ombord i buffeten fra 18.30 til 21 inden den står på Return to Sender og alle de andre hits.

Det eneste du skal gøre for at deltage i lodtrækningen, er at tagge den person, du gerne vil have med ind og se Elvisshowet.

Vi trækker vinderen fredag kl. 12

