Mærsk redder Vestbad

Vestbads historiske friluftsbad bliver restaureret og ført tilbage til sin oprindelige stand. Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 31,8 mio.kr. til projektet. Foto: Arkiv

Vestbad Snart kan du igen nyde godt af både Hønen og det store V, når Vestbads udendørsafdeling restaureres for kæmpe millionbeløb.

Af André Bentsen

Kan du huske Hønen, og det store V? Så kommer du nok også til at huske at tage en dukkert i det nye Vestbad. Eller gamle, fristes man til at sige. A.P Møllers Støttefond har nemlig gjort det muligt at restaurere det historiske friluftsbad.

Næsten 32 millioner kroner kaster A.P. Møllers Støttefond efter et kæmpe projekt i Vestbad, der går ud på at restaurere det historiske friluftsbad, så det bliver ført tilbage til sin oprindelige stand.

Da friluftsbadet blev indviet i 1958 var det arkitektur af høj kvalitet og et godt eksempel på udviklingen af det moderne velfærdssamfund med lige muligheder for alle. Friluftsbadet er i dag nedslidt og medtaget, og vandbehandlingsanlægget lever ikke op til tidens krav. Nu bliver bassinerne, parkanlægget, trafiklegepladsen med ”hønen” samt de oprindelige bygninger genoprettet, så det kommer til at fremstå, som da det i sin tid blev bygget, men med ny og tidssvarende teknik vel at mærke.

”Det er en fantastisk gave, vi har fået. Friluftsbadet har været et yndet udflugtsmål for tusindvis af familier, siden det blev indviet som et af Danmarks første friluftsbade for næsten 60 år siden. Alle, der er vokset op i vores område, kender det, og mange har gode minder derfra. Selvom vi ikke har strandkanten lige uden for døren, får fremtidens generationer et helt særligt lokalt tilbud, hvor de kan nyde vandet, solbade og lege under åben himmel i trygge rammer. De kan godt begynde at glæde sig”, siger Rødovres borgmester Erik Nielsen (S).

Dermed er det ikke kun det store 50 meter bassin, der for tiden er tørlagt, der bliver lavet om.

Det indendørs område har de senere år nemlig gennemgået en omfattende udbygning og renovering. I perioden 2004-2011 blev badet ud- og ombygget for 61 mio.kr., og der er netop igangsat en stor renovering for yderligere 70 mio.kr., så det bliver topmoderne.

”Når det hele står klar, er der ingen tvivl om, at vi får et Vestbad, der er bedre end nogensinde, og som vi kan være endnu mere stolte af at have i vores nærområde. Brugerne får en ’wauw-oplevelse’ indendørs, og med genoplivningen af det smukke, gamle friluftsbad og parken bliver det enestående. Det er en kulturhistorisk perle. Vi er meget taknemmelige for, at man kan se den store værdi i Vestbad, og at man støtter op om det”, siger Brøndbys borgmester, ivrige svømmer, og ikke mindst formand for Vestbads bestyrelse Kent Max Magelund.

