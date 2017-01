Der var 'nye' ansigter i Espelunden, da Avarta i mandags tog hul på træningen efter nytår. Thomas Tranberg (tv) er vendt hjem fra studieophold i USA og ved siden af ham ses Malik Conradsen, der har været i Avarta i flere omgange. Yderst til højre ses hjemvendte Peter Benjaminsen og ved siden af ham står angriberen Aleksandar Lazarevic, der i øjeblikket træner med Avarta. Foto: Brian Poulsen

fodbold Avarta havde første træning i mandags, og det var med tre nye spillere i truppen. Vi har talt med den ene, tilbagevendte Peter Benjaminsen.

Af Peter Fugl Jensen

Man kunne skimte den hvide frost hænge i buskene på stadionsiden, mens Avartas spillere trænede for første gang i denne sæson på det skriggrønne underlag i Espelunden.

Første samling i 2017 for træner Benny Galls trup var i mandags, og blandt de mange velkendte ansigter fra efteråret, var der også tre nye. Eller det vil sige tilbagevendte spillere.

Thomas Tranberg har været på college i USA og er hjemme i Danmark igen, midterforsvareren Malik Conradsen er vendt tilbage fra Frem og så er midtbane-styrmanden Peter Benjaminsen hentet tilbage fra Hvidovre.

”Det er rart at være tilbage i Avarta. Jeg forlod jo ikke klubben og lukkede døre efter mig, og jeg passer godt ind i spillesystemet på et godt hold, hvor jeg kender flere af spillerne og i øvrigt også Benny Gall. Men det er ikke kun Benny, som jeg kan lide, det er også folkene bag truppen,” siger Peter Benjaminsen.

Går efter oprykning

Avarta gjorde det godt i efteråret, hvor de sluttede på førstepladsen, mens de starter foråret på femtepladsen, fire point fra oprykning.

”Starten på sæsonen bliver utrolig vigtig. Vi skal have point på kontoen i de første tre kampe, der kan blive afgørende, hvis vi skal følge med topholdene. Men der er jo ikke andet end oprykning at spille for, så der er ingen tvivl om, at vi spiller for at rykke op,” siger Benjaminsen, som spillede mod Avarta i foråret. Han beskriver sine nye holdkammerater.

”Avarta er svære at spille mod, fordi spillesystemet gør det svært at være modstander. Vi er fysisk hårde, og så har Avarta nogle dygtige afsluttere, vi er meget kyniske og det kan bringe os langt,” siger han og spår de skarpeste modstandere i jagten på oprykning.

”Jeg ser tre jyske klubber, som vores værste konkurrenter. Brabrand og Thisted er oplagte, som nummer et og to, men de ser ud til at have fået mere homogene trupper sammenlignet med for et år siden, hvor de også lå i toppen og kiksede oprykningen. Vores første modstander i turneringen, Kolding, ser jeg også som stærke. Så vi får en perfekt start på sæsonen, for vi møder et hold, vi skal måle os med fra første fløjt,” siger Peter Benjaminsen.

