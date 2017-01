Moster Maren er død

Maren Nielsen Hansen er død. På billedet ses Maren med ægtemanden Tonny. Foto: Privat

NEKROLOG Den 6. januar 2017 blev verden fattigere, da Tonnys hustru, vores kære søster og alle børnenes moster, Maren Nielsen Hansen pludselig ikke var blandt os mere.

Af Vi har modtaget

Maren blev født i Vestjylland, nærmere bestemt Ulfborg. Maren var storesøster ud af en børneflok på fem.

Efter endt skolegang var hun i en kort periode på Vedersø Klit Badehotel, derefter tog Maren ophold på Vinding Husholdingsskole ved Vejle, hvor hendes store passion omkring madkunst blev vakt.

Denne passion fulgte hende til København, hvor hun fik ansættelse ved Den Danske Banks Pensionat, derefter fik hun ansættelse på Sankt Elisabeth Hospital i køkkenet.

Efterfølgende fik Maren ansættelse hos O. Kavli i Vallensbæk og blev der i 18 år. Maren/Moster lagde skjul på ikke at denne arbejdsplads var hendes bedste nogensinde. Hendes daværende direktør og dennes hustru har aldrig lagt skjul på at de holdt rigtig meget af Maren og dette var gensidigt. Hun var ifølge direktøren en uvurderlig og fantastisk arbejdskraft.

Efter hendes ansættelse ved O. Kavli havde Maren den store fornøjelse sammen med direktørens hustru at stå for samtlige arrangementer ved O. Kavli. Direktøren har oplyst, der manglede ikke noget når Maren stod ved roret, tværtimod.

Efter 18 år hos O. Kavli var det tid til, at der skulle prøves noget andet, Maren og Tonny takkede ja til at have ansvaret for cafeteriets daglige drift i Rødovrehallen. For alle blev det hurtigt kendt at Maren udførte opgaven med bestemthed og stor kærlighed til opgaven og alle de gæster som besøgte hallen.

Garant for succes

Maren elskede de helt store arrangementer. Ved disse blev det tydeligt at hendes overblik og bestemthed var nødvendige egenskaber for arrangementernes succes og Maren har været garant for mange successer.

Maren var projektleder for kommunens unge som havde brug for støtte til at finde vej til arbejdsmarkedet, hvor hun gik igennem ild og vand for disse unge mennesker som havde brug for et kærlig skub.

Hvad Maren ikke kunne trives med var, når personer omkring hende ikke var i god trivsel. I de situationer blev Maren til et meget omsorgsfuldt menneske, som støttede og trøstede, hvor hun kunne.

Så opstod muligheden for at blive selvstændig. Dette blev en realitet, da Maren/Moster og Tonny overtog restauranten i Ballerup.

Brugte aldrig nej

Her blev der kokkereret og serveret god og gammeldags mad til stor tilfredstillelse for de mange som havde fornøjelsen af dette. Hun var arbejdssom- en slider, der aldrig skånede sig selv, ordet nej var ikke et issue for Moster. Hun tilsidesatte gerne sig selv for at hjælpe alle andre.

Udover restauranten leverede Moster og Tonny også mad ud af huset i store mængder.

De afhændede restauranten 01-03-2016, men Maren var ikke færdig med mad. Mosters store drøm har hele tiden været at få sin egen smørebrødsforretning. Denne drøm gik i opfyldelse for hende 01-05-2016, men stoppede brat og pludselig 6. januar da Moster pludselig sov stille ind.

Holdt altid tale

Moster var festlig og ikke mindst stilfuld- deltog altid 100 procent i festlige lejligheder, hvor hun ofte holdt tale af kortere eller længere varighed. Oftest længere.

Moster var et glad og positivt menneske. Hun havde også sine egne meninger, hvilket kom til udtryk, da hun turde gå imod hendes tidligere direktør hos O. Kavli. Direktøren fortæller at hun engang kom og var utilfreds med et eller andet og i den forbindelse gjorde direktøren hende opmærksom på, at han da havde mulighed for at fyre hende, hvortil hun svarede ham med et smil om munden, at det turde han ikke – og nej det gjorde han ikke.

Moster var altid glad for besøg hjemme fra vest. Vi blev altid modtaget med åbne arme og stor gæstfrihed, vi var altid velkommen. Hun lagde dog ikke skjul på at hun syntes det var træls, når vi drog vestpå igen, hvilket vi også havde det svært med.

Ingen tvivl om at alle Mosters børn var hendes et og alt.Hun fulgte meget interesseret med i hvor de var/er i deres liv, små som store. Der var altid tid til dem.

Der er ingen tvivl om at hun hos dem efterlader en ubeskrivelig stor sorg og savn. Alles børn, var Mosters børn.

Mosters smukke bisættelse bar præg af en meget stor berøringsflade. Hun efterlader sig et stort savn og tomrum.

Den store smerte som Mosters bortgang har påført os ville vi dog ikke have undværet for ikke at have lært hende at kende.

Maren/Moster efterlader hendes mand Tonny og hendes fire søskende i Ulfborg.

Æret være Maren minde.

kommentarer