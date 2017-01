Hjælp lokalt rockband med Metallica-genforening

Konkurrencen om at få lov til at varme op for Metallica i Royal Arena er tæt. Du kan hjælpe Artillery med en stemme. Foto: By Johnsson

Opvarmning for metallica Det lokale thrash-metal band Artillery og legendariske Metallica delte øvelokale i 80’erne. Nu kan de to bands igen komme til at spille side om side. I skrivende stund er Artillery med i kapløbet om at få lov til at sætte gang i Royal Arena, når Metallica åbner den nye multiarena til februar.

Af Christian Valsted

Vi ville egentlig ikke gøre så meget ud af det, men det ville simpelthen være så fedt at åbne Royal Arena,” siger guitarist Michael Stützer fra kultbandet Artillery om konkurrencen, hvor 10 bands kæmper om ære og sceneplads

”Vi er fra den gamle skole og vi ville helst lade musikken tale, men det ville betyde ufatteligt meget for os at få lov til at spille med Metallica, så nu gør vi alt hvad vi kan for at få stemmer,” siger Michael Stützer med et smil.

Har brug for din stemme

Det verdensberømte metalband Metallica, med danske Lars Ulrich på trommer, skal teste om stålet i den nye Royal Arena kan holde, når de indvier multi- arenaen med fire udsolgte koncerter fra den 3. til 9. februar.

Hvem der skal varme de 16.000 ellevilde rockfans op på åbningsaftenen er derimod et helt åbent spørgsmål. 10 metalband kæmper i øjeblikket om at få æren af at agere support på åbningsaftenen, og Rødovrebandet Artillery ligger i øjeblikket på en 2. plads, men det er så tæt i toppen at alt kan ske.

Artillery har et helt særligt forhold til Metallica og derfor ville det være helt specielt at vinde konkurrencen.

”Da vi udgav en plade i 2009 kom James Hetfield (forsanger og guitarist i Metallica, red.) til plade- releasen og hilste på. Det viser, at Metallica bestemt ikke har glemt os,” siger Michael Stützer.

De fire bands der får flest stemmer, får lov til at varme op på hver deres aften i Royal Arena. Det band der får flest stemmer, får lov til at spille på åbningsaftenen.

”Vi er vildt taknemmelige hvis vi får lov til at spille sammen med Metallica og det ville være helt eminent, hvis det kunne ske på åbningsaftenen. Det bliver en helt særlig aften. Det ville være en drøm for os at få lov til det,” siger Michael Stützer fra Artillery.

