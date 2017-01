Islevbadet genfødt på ny

Det intime bad i Islev er blevet renoveret for mere end 10 millioner kroner. Det store 25-meter bassin har fået nye fliser og åbningstiden er udvidet med 30 minutter for at tilgodese brugerne fra Vestbad. Foto: Arkiv

åbnet igen Nu er der igen mulighed for at svømme i Islevbadet på Nørrevangen. Efter otte måneders renovering er badet igen klar til at tage imod morgenbadere, foreninger og skoleelever.

Af Christian Valsted

I det meste af 2016 var badedragter og korkbælter udskiftet med sikkerhedssko og håndværkerhumor i Islevbadet. Det lille bad var lukket fra april til december i 2016, men nu er den charmerende svømmehal genfødt på ny og lever nu op til de hygiejne- og miljøkrav, som alle danske svømmehaller skal leve op til senest 1. juli 2017.

Islevbadet åbnede igen den 2. januar og det er ifølge formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Jan Kongebro (S), perfekt timing i forhold til den netop påbegyndte renovering og ombygning i Vestbad.

”Det har fra starten af været en helt bevidst plan, at blive færdig med renoveringen af Islevbadet, når Vestbad lukkede det store bassin. På den måde har borgerne stadig mulighed for at bade i kommunen,” siger Jan Kongebro.

Har knoklet for at nå i mål

Rødovre Kommune afsatte i sidste års budget 10,3 millioner kroner til renoveringen af Islevbadet og de mange millioner har pyntet på Nørrevangen.

Ud over modernisering af vandbehandlingsanlægget, nye filtre og pumper, er der kommet nye fliser i det meste af badet.

”Også i selve bassinet, hvor vi før i tiden havde en malet bund. Nu har vi fået fliser, og i det lange løb er det bedre for vedligeholdelsen,” siger Islevbadets daglige centerleder, Morten Jørgensen.

Han glæder sig også over, at der blev penge til energirenoverende tiltag og tiltag der forbedrer brugeroplevelsen markant.

”Efter renoveringen kan vi meget nemmere regulere vandtemperaturen. Vi har fået nye lofter og nye armaturer for bare at nævne nogle ting, som jeg tror, at vores brugere vil sætte pris på,” siger Morten Jørgensen, der endelig kan puste ud efter en hektisk slutspurt.

”Vi var i tvivl om, hvorvidt vi kunne nå at åbne den 2. januar, men vi kom heldigvis helt i mål,” siger den daglige centerleder, der allerede nu kan mærke, at der i de tidlige morgentimer kommer brugere fra Vestbad.

”Vi har fået mange henvendelser fra brugere, der ønsker at høre mere om vores tilbud og åbningstider. For at tilgodese brugerne fra Vestbad har vi derfor valgt at have åbent en halv time mere om morgenen,” siger Morten Jørgensen.

kommentarer