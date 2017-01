Ældre kvinde hjulpet ud af brændende lejlighed

Ingen personer kom alvorligt til skade, da der i morges udbrød brand i en stuelejlighed på Rødager Allé. Foto: Brian Poulsen

Af Christian Valsted

Beboerne i en opgang på Rødager Allé blev kortvarigt evakueret og to personer er kørt til kontrol for røgforgiftning, efter at der mandag morgen udbrød brand i en lejlighed. Politiet modtog anmeldelsen om brand i en stuelejlighed klokken 08.22 og var sammen med flere slukningskøretøjer hurtigt fremme på adressen.

”Vi ved, at der på stedet har været en hjemmehjælper, der har hjulpet en ældre kvinde ud af en lejlighed, og at to personer er blevet kørt til kontrol for røgforgiftning,” siger vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, Thomas Christensen, der på nuværende tidspunkt ikke kan fortælle noget om brandårsagen.

Avisens fotograf oplyser, at brandvæsenet bar en brandskadet boksmadras og sengeramme ud af lejligheden, hvilket kunne tyde på, at branden er opstået i et soveværelse.

