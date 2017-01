Vanvittig afslutning i bundgyser

Rødovres målmand Lasse Sørensen blev fortjent tiljublet af sine holdkamerater efter han reddede to straffekast i træk, det sidste efter tiden var løbet ud. Foto: Brian Poulsen

håndbold RHs herrer vandt med hiv og sving bundgyseren mod Herlev/Hjorten, som brændte to straffekast i kampens sidste 13 sekunder. Dermed kunne RH sikre sig to point via en vanvittig 1-måls sejr.

Af Flemming Haag

Søndag eftermiddag lagde Rødovre Stadionhal gulv til bundopgøret mellem Rødovre HK og Herlev/Hjorten. Kampen var i særdeleshed vigtig for hjemmeholdet, da en sejr vil give kontakt til de hold, som ligger lige over nedrykningsstregen.

Hjemmeholdet stilede op til søndagens kamp uden holdets topscorer Andreas Glintborg, som har scoret 59 mål i 13 kampe.

Hjemmeholdet kom godt tilbage

Der var tryk på fra kampens start, hurtige kombinationer og resolutte afslutninger. Gæsterne scorede på kampens første angreb, men Rasmus Hartmann udlignede umiddelbart efter. Ask Kristoffersen bragte balance i regnskabet og udlignede til 2-2 og det blev 3-4 ved Philip Reenberg.

RHs forsvar havde herefter svært ved at finde sammen, og afslutningerne var af svingende kvalitet. Det udnyttede gæsterne, og bragte sig foran 3-7, da der var spillet ti minutter.

Alexander Hansen reducerede til 4-7 og Lasse Aaen med sin første scoring reducerede til 5-9. Gæsterne fortsatte deres offensiv og kom foran 5-11 midt i halvlegen, og det så svært ud for hjemmeholdet.

Rødovre fik imidlertid mere styr på forsvaret, og angrebsmæssigt blev bolden flyttet godt rundt og fik tilspillet sig gode scoringsmuligheder.

Fra stillingen 5-11 fik Frederik Kirkegaard med to scoringer samt Ask Kristoffersen og Philip Reenberg med hver en scoring, reduceret til 9-11 og skabte fornyet spænding.

Herefter skiftedes de to hold til at score. Jesper Slagstrup til 10-12 og 11-13 fem minutter før pausen. Alexander Hansen og Ask Kristoffersen fik reduceret til 13-14, inden gæsterne med to scoringer kunne gå til pause med en føring på 13-16.

En 1. halvleg hvor hjemmeholdet viste god fight, men havde i perioder problemer med at få den nødvendige bevægelse i forsvaret, samt manglende skarphed i afslutningerne. To brændte straffekast i 1. halvleg, styrkede ikke selvtilliden.

God start på anden halvleg

Hjemmeholdet kom fint ud til 2. halvleg. Rasmus Hartmann, med stor energi, scorede 2. halvlegs første mål til 14-16. Philip Renberg til 15-16 og Lasse Aaen umiddelbart efter til udligningen 16-16 efter blot tre minutter inde i 2. halvleg.

Så skiftedes de to hold til at score. Jesper Slagstrup til 17-17, Lasse Aaen til 18-18 og 19-19. Med to scoringer kom gæsterne foran 19-21, inden det blev 20-21 på Alexander Hansens scoring fra fløjen, hvor der var spillet ti minutter.

Jesper Slagstrup fik reduceret til 21-22 og Philip Renberg til 22-23 midt i halvlegen. Hjemmeholdet blev ramt af en udvisning, og gæsterne fik øget til 22-25. Lasse Aaen med sin femte scoring reducerede til 23-25. Ask Kristoffersen og Philip Renberg fik udlignet til 25-25 ti minutter inden slutfløjt.

Med scoringer af Philip Renberg og Lasse Aaen blev det 27-27 i tiden 56.25. Så blev gæsterne ramt af to gange to minutters straf og hjemmeholdet spillede seks mod fire. Et minut før slutfløjt bragte Alexander Hansen hjemmeholdet foran for første gang i kampen, og med to spillere i overtal, lignede det en sejr til hjemmeholdet.

I tiden 59:47 fik gæsterne tilkendt et straffekast, og dermed en stor chance for at udligne.

Fantastiske redninger af Lasse Sørensen

Med Lasse Sørensen i rødovremålet ville det anderledes, da han i overbevisende stil parerede forsøget. Bolden sprang ud af målfeltet, og der var kamp om bolden. Dommerne takserede hændelsen til et nyt straffekast, i samme øjeblik som tiden udløb.

Lasse Sørensen parerede på ny i suveræn stil, og hjemmeholdet sikrede sig en tiltrængt arbejdssejr på 28-27.

Det blev en højdramatisk afslutning på en kamp, der havde stor betydning for begge hold. Herlev/Hjorten er nu tilbage i en uoverskuelig situation i bunden af tabellen, medens hjemmeholdet fik skabt nyt håb, efter en kamp med stor energi og aggressivitet, og nu har kontakt til holdene, lige over nedrykningsstregen.

Næste kamp

Rødovres herrer møder IF Stadion lørdag den 21. januar klokken 15:30 i Energi Center Voldparken Hallen.

