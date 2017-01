Vigtig sejr til damerne

Katarina Juul Jensen blev RHs mest scorende med syv mål. Foto: Brian Poulsen

håndbold Efter en jævnbyrdig og velspillet kamp, trak RHs damer fra i det sidste kvarter, da sæsonens positive overraskelse Herlev/Hjorten var på besøg i Stadionhallen.

Af Flemming Haag

Rødovre HK-Herlev/Hjorten 25-22 (14-14)

Rødovre HK Herlev/Hjorten Katarina Juul Hansen 7 mål Mette Nielsen 7 mål Simone Dillon 7 mål Celina Roed 6 mål Trine Sevel Holm 5 mål Anne-Sophie Fenger 3 mål Johanne Farlov 2 mål Rebekka Sejdenfaden 2 mål Christina Hamann 1 mål Emilie Tautoft 1 mål

Udvisninger:

Rødovre HK: 2

Herlev/Hjorten: 1

RHs damer havde, ligesom herrerne, besøg af Herlev/Hjorten søndag eftermiddag. En sejr til RHs damer er nødvendig, såfremt håbet om den vigtige andenplads, der giver adgang til kvalifikationskampe, skal opnås.

HIK ser ud til at sikre sig førstepladsen, da holdet er ubesejret efter 12 kampe. Kampen om andenpladsen står umiddelbart mellem BK Ydun og RH, men oprykkerne Herlev/Hjorten ligger lige efter, og kunne med en sejr i søndagens kamp opnå 15 point, ligesom hjemmeholdet.

RH stillede op uden Anne Birgitte Pedersen, som i øvrigt viste god form inden julepausen. Der var comeback til Cecilie Lang, som igen er klar, efter en operation i skulderen.

Simone Dillon og Katarina Juul Hansen i målhumør i jævnbyrdig første halvleg

Det blev en hektisk åbning på kampen. Efter fem minutter var stillingen 4-4, en periode, hvor de to målvogtere havde travlt med at pille bolden ud af målet.

RH fik en udvisning, og det benyttede gæsterne til at bringe sig foran 4-6 efter ti minutters spil. Midt i halvlegen blev det 7-6, hvor RH kom foran for første gang i kampen. Ved stillingen 9-9, redede målvogter Trine Hammer et straffekast.

De to hold fulgtes ad til stillingen 10-10 syv minutter inden pausen. Simone Dillon og Katarina Juul Hansen med hver fem mål, delte hjemmeholdets ti scoringer mellem sig.

Trine Sevel Holm bragte RH foran 11-10 på et flot gennembrud, det blev 12-11 ved Rebekka Sejdenfaden fra stregen, inden gæsterne med to scoringer kom foran 12-13. Med scoringer af unge Johanne Farlov og Trine Sevel Holm blev det 14-13, inden gæsterne udlignede til 14-14 i halvlegens sidste sekunder.

Det var en 1. halvleg, hvor de to hold spillede med høj intensitet, kreativt angrebsspil og god aktivitet i forsvaret. En retfærdig stilling efter de første 30. minutter.

Jævnbyrdigheden fortsatte i 2. Halvleg

Herlev/Hjorten kom foran straks efter pausen. Umiddelbart efter, fik gæsterne tilkendt et straffekast, som Trine Hammer tog sig af.

Christina Damm Hamann udlignede til 15-15. Herlev fik tilkendt endnu et straffekast og kom foran 15-16, inden Johanne Farlov og Simone Dillon med hver en scoring, igen bragte RH foran.

Midt i halvlegen var stillingen 19-19, hvor Trine Sevel Holm og Simone Dillon scorede til henholdsvis 18-17 og 19-18.

Så kom der en god periode for hjemmeholdet. Med aggressivt forsvarsspil og en stærkt spillende Trine Hammer i målet, holdt gæsterne fra scoring i otte minutter, og kom foran 22-19 på mål af Katarina Juul Hansen, Trine Sevel Holm og Rebekka Sejdenfaden. Trine Sevel Holm, med sin femte scoring, øgede til 23-20 og Katarina Juul Hansen til 24-21 på straffekast med fem minutter tilbage.

Herlev reducerede til 24-22 på straffekast, og gæsterne fik umiddelbart efter tilkendt endnu et straffekast, med mulighed for af skabe ny spænding om resultatet, med et minut tilbage af kampen.

Men en storspillende Trine Hammer redede på ny, hvorefter Emilie Tautoft, kort før tid, lukkede kampen til slutstillingen 25-22.

Vigtig sejr

En vigtig sejr til RHs damer i kampen om den eftertragtede andenplads, i en velspillet håndboldkamp, hvor oprykkerne fra Herlev/Hjorten var et positive bekendtskab.

Hjemmeholdet spillede med god attitude og intensitet. Trine Hammer i målet spillede en stor kamp, og havde flere afgørende redninger. Simone Dillon var hurtig på fødderne og viste stor skudstyrke, Trine Sevel Holm havde flere gode gennembrud og Katarina Juul Hansen var sikker på straffekast, og scorede på fire ud af fem.

Næste kamp

RHs damer spiller igen hjemme, torsdag den 26. januar klokken 19, når Ajax kommer på besøg i Rødovre Stadionhal.

