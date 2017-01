Skidt tredje periode udslagsgivende i bundopgør

Steffen Klarskov i duel med en esbjerggenser i 2014 Foto: arkiv

ishockey Rødovre Mighty Bulls førte 1-2 ved indgangen til tredje periode, men ti minutter senere førte Esbjerg 4-2.

Af Emil Holtemann

Efter mål af 17-årige Andreas Grundtvig og Kasper Jensen, der i øvrigt vandt guld med Esbjerg Energy i fjor, førte Rødovre Mighty Bulls 1-2 i pausen mellem anden og tredje periode mod hjemmeholdet fra Esbjerg Energy. Rødovre havde powerplay, og jagtede 1-3 scoringen, der kunne knække esbjerggenserne, men istedet for selv at score i powerplay, blev der scoret mod Rødovre Mighty Bulls.

“Jeg vil ikke sige, at vi har kampen under kontrol, men vi har powerplay, og fører 1-2. Vi går efter målet til 1-3, men i stedet sker der en fejlkommunikation, og så har de en fri mand foran vores mål. Det må ikke kunne ske i så vigtig en kamp,” fortæller Jonas Sass.

Udervejs blev der uddelt tonsvis af udvisninger også to badebilletter. Siden sidste sæsons kvartfinale har der været ondt blod mellem de to klubber, og i dag var ingen undtagelse.

“Jeg synes at dommerne har dårligt styr på kampen, de burde ikke sende begge spillere i bad. Det er for nemt, i stedet for at forholde sig til situationen,” siger Jonas Sass, der mener at dommerne slår for hårdt ned på slåskampe.

Jonas Sass glæder sig dog over, at Rødovre Mighty Bulls er blandt de fire sidste i pokalturneringen, hvor der spilles semifinaler om præcis en uge. Modstanderen er ærkerivalen fra Rungsted Seier Capital, et nordsjællandsk mandskab, som ligger godt til i toppen af ligaen, men det mener Sass ikke har noget at sige pokalturneringens lokalbrag.

“Heldigvis er vi stadig med i pokalen. Jeg vil ikke gå i detaljer, men det glæder vi os til. Der er så meget ære på spil.”

