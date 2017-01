Der duftede sødt af Superliga

Anfører Henrik 'Hønse' Knudsen løfter pokalen i Espelunden i juni 1995, da Avarta fejrer oprykningen til 1. division. Foto: Avisudklip fra Rødovre Avis

det gamle rødovre I et par uger i efteråret 1995 duftede der ikke kun af stadionpølser i Espelunden, men også en smule af oprykning til landets bedste fodboldrække.

Af Christian Valsted

I denne uges historiske artikel retter vi blikket tilbage til sommeren og efteråret 1995, hvor Avartas bedste herrehold spillede noget af det bedste bold, der nogensinde er set i Espelunden. I fuldstændig suveræn stil fejrede holdet al modstand af banen og rykkede op i 1. division. Oprykningen blev en realitet den 11. juni 1995, da Avarta med tenniscifre bankede naboerne fra Glostrup IF32 med 6-0 på udebane. To af målene blev sat ind af en ung 20-årig Martin Darré, som, 20 år efter, sagtens kan huske den euforiske stemning, der herskede i Avarta den sommer.

”Der var en helt speciel stemning i klubben. Både ude og inde på banen. Vores gode resultater tændte et eller andet i hele klubben,” fortæller Martin Darré, der i alt spillede 184 kampe på Avartas bedste mandskab.

Fest på Valhøj Skole

Sejren over Glostrup sikrede oprykningen, og ugen efter kunne de lokale helte løfte pokalen og lade sig hylde i Espelunden efter en knusende sikker sejr på 7-2 over Kastrup. Efter kampen blev spillerne fragtet til Restaurant Bella Napoli, hvor der, ifølge en artikel fra Rødovre Avis, ventede et festmåltid. Senere blev der danset og sunget til den lyse morgen på Valhøj Skole, hvor fans, spillerne, og folk omkring klubben deltog.

”Om det var et festmåltid kan jeg ikke huske, men det var noget af en fest,” husker Martin Darré, inden han nævner spillernes oprykningsbonus, der bestod af en kasse sodavand og et gavekort til Rødovre Centrum.

”Oprykningsbonussen brugte vi slet ikke tid på. Vi var alle sammen optaget af, at vi havde vundet mange kampe og var rykket op. I dag er det nok lidt anderledes,” siger Martin Darré.

Fællesskabet sejrede

Det succesfulde Avarta-hold havde, ifølge Martin Darré, enkelte spillere, der havde niveauet til

mere, men han mener, at det var sammenholdet og fællesskabet, der var Avartas sande styrke.

”Vores venstreside med Michael Madsen og Carsten Jensen havde super-

liganiveau, men vi var ikke markant bedre end mange af de andre hold. Vi havde et markant bedre sammenhold og det gjorde forskellen,” siger Martin Darré, der var fast mand på det hold, der sæsonen efter spillede i 1. division og efter tre runder lå til oprykning til Superligaen med 7 point.

”Jeg tror ikke, vi havde gjort os de store overvej-

elser omkring, hvad det indebar at spille i 1. division. Vi trænede som amatører og slet ikke på 1. divisionsniveau. Vi tog begejstringen med op i 1.division, men på et tidspunkt mødte vi virkeligheden. Fællesskabet bar os langt, men ikke hele vejen. Så var vi heller ikke dygtigere,” husker Martin om de to sæsoner i 1. division.

