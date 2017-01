Nedrivning af Viemosevej 18

Rødovres ældste beboelseshus er i så ringe stand, at det ikke giver mening at bevare huset, lyder vurderingen fra Teknisk Forvaltning, som anbefaler, der gives en nedrivningstilladelse. Tommy Petersen håber på en redning og opfordrer kommunen til at søge fonde. Foto: Brian Poulsen

læserbrev Tommy Petersen fra Schweizerdalsvej håber stadig, at det historiske hus på Viemosevej kan blive reddet.

Af Tommy Petersen. Schweizerdalsvej 79

Her er et forslag, og et sidste forsøg på at ‘redde’ en nedrivning af Rødovres næstældste bygning fra 1778.

Et fint gammelt hus på 338 år, som alle borgere synes er interessant, men som Teknisk Forvaltning ikke har brugt alle muligheder for at ‘redde’.

Huset trues nu med nedrivning, men hvad med at spørge borgerne, som elsker det gamle hus, som Rødovre Kommune bør være stolt af. Huset var i 1991 klassificeret som bevaringsværdigt, hvorfor ikke undersøge de fonde der findes for eksempel den anerkendte Augustinus Fond oprettet i 1942 og med en kapital på 15 milliarder kroner. De støtter alt fornuftigt, for eksempel renoveringen af Thorvaldsens Museum, og bevaringsværdige huse med særlig arkitektur.

Lille museum

En lettere renovering af Viemosevej 18 til fremvisning som et lille museum, var måske en mulighed? Betingelserne for støtte fremgår tydeligt på Augustinus Fondens hjemmeside. Det burde Teknisk Forvaltning eller Rødovre kommune have undersøgt, der findes altid en mulighed.

Kroppedal museums holdning er, at alle muligheder for bevarelse af det historiske gamle hus fra 1778 skal undersøges, og at Rødovre kommune havde nedlagt forbud imod nedrivningen. Det lød fornuftigt.

Center for bygningsbevaring i Rådvad ville ikke bakke sagen op, da huset var for medtaget og en nedrivning bedst. Havde det gamle hus nu ligget i Rådvad, ligesom de andre gamle bygninger derude, så var det nok blevet renoveret. Sådan er der så meget.

Huse må ikke forfalde

Kim Drejer Nielsens udmærkede læserbrev i Rødovre Lokal Nyt den 23. november med forslag om, at Teknisk Forvaltning, som har overblik over alle de gamle huse, der bør bevares, ved et eftersyn hvert 5.-10. år, kom med et forslag til forbedringer, så de gamle huse ikke forfalder, som det nu desværre er sket med det interessante meget gamle hus på Viemosevej 18.

Så forsøg muligheden med Augustinus Fonden og læs deres betingelser, der kunne være en mulighed i det.

kommentarer