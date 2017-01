Magisk aften i viften

Hun bliver kaldt elektronisk musiks Pippi Langstrømpe. Nu kan 29-årige Rezwan Farmi også kalde sig vinder af Rødovre Musikpris 2017 Foto: per Dyrby

nytårskoncert Det kan godt være, der er flere år, til Musikskolen officielt flytter ind ved Viften, men til årets nytårskoncert viste både elever og lærere, at de føler sig hjemme i kulturhuset, da Årets Musikpris blev overrakt til sangeren og komponisten Rezwan Farmi, der selv sang sine første strofer i Rødovre.

Af André Bentsen

Hvis musikskolens leder Tormod Vinsand en dag bliver træt af livet ved tangenterne, kan han roligt skifte klaveret ud med en professionel karriere som konferencier. År efter år fører han som en anden ensembledirigent med sikker hånd gæsterne ved nytårskoncerten gennem et program, der på sin egen måde viser udviklingen fra talent til stjerne.

Det er nemlig ikke professionelle musikere, der får repræsentanter fra byens mange foreninger og virksomheder til at trække i deres fineste puds, det er elever fra musikskolen. Det bliver musikken tydeligvis ikke mindre god af, og ej heller underholdningen.

Tonen blev slået an af borgmesteren, der skånede publikum for sine egne musikalske evner, men til gengæld talte med genklang.

”2017 bliver et år, hvor vi kan glæde os til at se en masse store projekter blomstre, men hvis der ikke var sammenhold og fællesskab, så er Rødovre ikke Rødovre, så er det bare huse med mennesker indeni. Derfor skal vi bruge vores unikke kultur til at byde velkommen, og der vil jeg gerne takke alle vore foreninger for den måde de gør det på,” sagde borgmesteren og overlod scenen til Sebber og Rasser, der gjorde deres bedste for at få folk til at drømme sig ind i en filmscene med Johnny Deep og en guitar i filmen Chocolat.

Elever fik gang i salen

Sidste års nytårskoncert tilhørte uden sammenligning The Orcestra, eleverne fra musikskolen, der igen i år fik hele salen til at klappe med.

Hverken de, eller musikskolens undervisere, der selv gav prøver på Toccata for vibrafon og marimba, kunne dog hamle op med hele Rødovres Mathias Heise, der på sin mundharmonika først blæste salen omkuld med Waltzette skrevet af skolelederen selv, og bagefter viste, hvor kraftigt det mundrette instrument faktisk kan spille på spansk med en egenkomposition til sin mor. Den tidligere prisvinder og Verdensmester satte scenen for årets prisoverrækkelse af Musikprisen 2017, der gives af Rødovre Centrum og Rødovre Kommune.

Heise var den eneste, der rigtig kom i nærheden af Rezwan Farmi, der med hjælp fra Sebastian Rønde Thielke viste, at man godt kan starte musikkarrieren i ydmyge omgivelser i Rødovre, og alligevel ende øverst i rampelys og blitz. Det handler ikke kun om talent, men også om hård træning for musikskolens mange kommende stjerner, eller som Tormod Vinsand selv sagde det, tyvstjålet fra en verdensberømt kunstner:

”Det var heldigt, så god jeg blev, efter jeg begyndte at træne.”

