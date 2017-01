Træk vejret og pust ud

De holder til i Faxe Kommune, men i næste uge kan de opleves i Kulturhuset Viften. 'Teater vi tør' fremfører torsdag den 19. januar forestillingen 'Can't Breathe'. Foto: Presse

teater Unge gymnasieelever leverer åndeløst og progressivt teater, der med dans og musik går helt tæt på aktuelle problemstillinger i samfundet.

Af Christian Valsted

Der venter publikum en anderledes teateroplevelse i Viften torsdag den 19. januar, når det lokale kulturhus får besøg af det lille ’Teater vi tør’, der er forankret i Faxe Kommune. Det lille nicheteater producerer

teater for og med unge, som tør gå helt ud til kanterne i forsøget på at udfordre de gængse rammer for scenekunst.

’Teater vi tør’ samarbejder tæt med Midtsjællands Gymnasium, og det er unge gymnasieelever, der torsdag i næste uge kan opleves på scenen i Viften i forestillingen ’Can’t Breathe’, der er inspireret af Duncan Macmillans stykke ’Lungs’.

Samfundsteater

På scenen vil eleverne udføre en fysisk og kropslig genskabelse af stykket, der følger et ungt par, der ønsker at få et barn, men som føler sig kvalt af at være i tidsnød i forhold til tiden og de vilkår, de er underlagt, som miljø, den ustabile verdenssituation, karriere og forventninger.

”Forestillingen belyser en aktuel problemstilling i samfundet. Som individ kan man opleve, det er svært at ånde i samfundet. I dag er der pres på individet og især mange unge føler sig presset til at skulle levere. Som gymnasielærer oplever jeg, at de unge bliver mere og mere bange for at sige noget, fordi de er angst for at fejle,” siger teatrets kunstneriske leder, Torben Ibsgaard, der glæder sig til at opføre forestillingen i Viften

”Det er vores dygtige masterclass-elever, der står på scenen og der venter publikum en spændende forestilling, som med musik og dans går tæt på individet og de udfordringer, der er ved at leve i vores samfund,” siger Torben Ibsgaard.

Forestillingen ’Can’t Breathe’ spiller i Viften torsdag den 19. januar

klokken 20. Billetterne koster 70 kroner.

kommentarer